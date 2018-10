Descartan aumento significativo del Predial en Parral

En Parral no habrá ningún aumento significativo en el impuesto Predial para el próximo año, dijo el alcalde Alfredo Lozoya.



Agregó que como cada año, es necesario hacer los ajustes y actualizaciones correspondientes a la Ley de Ingresos, sin embargo, no habrá un aumento trascendental al cobro del impuesto Predial.



El alcalde señaló que en la experiencia de su Gobierno existe el conocimiento de bajar el gasto corriente y preferenciar el ahorro de recursos para transformarlo en Obra Pública.



Por lo cual, no habrá un aumento al impuesto Predial, salvo las actualizaciones y ajustes de cada año, pero que son cifras mínimas.



El presidente municipal hizo mención especial para los casos de algunos inmuebles de carácter comercial que tienen un valor mucho más alto al que se encuentran registrados, pero tales decisiones, no serán de impacto para la mayoría de la gente.



Insistió en que no habrá aumento al impuesto Predial para el año 2019, solo las actualizaciones correspondientes que se hacen cada Ley de ingresos, pero no serán de afectación para la mayor parte de los habitantes de la ciudad.