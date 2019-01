Sin rastro de jóvenes parralenses desaparecidos rumbo a Jiménez

Chihuahua.- Al no obtener rastro alguno de los dos jóvenes parralenses desaparecidos rumbo a Jiménez, se pidió el apoyo de la Asociación para Victimas del Secuestro, en donde se publicó la foto de ambos jóvenes



Se trata de Marco Marco Antonio Caldera Vázquez de 19 años, con domicilio en el sector de la colonia la Muela, y Fernando Montoya de 23 años, con domicilio de la colonia el Presón, quienes salieron juntos con destino hacia aquel municipio, sin embargo ya no volvieron a tener comunicación con ellos, sus teléfonos no contestan y no llegaron a su destino.



Los familiares hicieron un llamado a las autoridades para poder localizarlos, así como a la comunidad en general para que otorguen cualquier información valiosa para dar con su paradero.