Pide Beto Pérez apoyo operativo y económico para fortalecer la policía

cortesía

Cuauhtémoc.- Ante el disminuido estado de fuerza que sufre la Dirección de Seguridad Pública de Cuauhtémoc, el Presidente Municipal, Humberto Pérez Mendoza, recalcó la importancia del apoyo operativo de corporaciones estatales y federales, pero también la necesidad de que el Estado aporte recursos para fortalecer el cuerpo policiaco, el cual, aclaró, consta de 79 Policías Preventivos y 50 patrullas.

De acuerdo a datos oficializados por la Presidencia Municipal, en este momento la corporación cuenta con 22 elementos para el primer turno, 24 en el segundo, en el tercero 22, más 11 efectivos del grupo Beta que apoyan en el sector centro de la ciudad en horarios diurnos, para un total de 79.

Estos efectivos se concentran en su mayoría en la cabecera municipal, pero tiene a su cargo la vigilancia de 133 colonias, tres secciones municipales con sus comunidades rurales, así como 40 campos menonitas.

En cuanto al parque vehicular, el Presidente descartó la información vertida en la capital del estado de que contarán sólo con 5 patrullas y señaló que en realidad son 50.

Sin embargo, por la cantidad de elementos con los que se cuentan, se movilizan únicamente 9 patrullas por turno, más las motocicletas del grupo BETA en el centro de la ciudad.

Además de la baja cantidad de elementos, Humberto Pérez dio a conocer que en estos momentos se tiene a 20 agentes que no pasaron los exámenes de control de confianza, quienes no han sido despedidos ya que se analiza el motivo de su situación y buscan verificar que no se trate de algo delictivo.

Ante esta situación, destacó la importancia del apoyo de corporaciones como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Agencia Estatal de Investigaciones y Comisión Estatal de Seguridad, ya que sería imposible apoyar en la seguridad de las de 180 mil habitantes a lo largo y ancho del Municipio.

Dijo que el apoyo operativo es uno de los resultados positivos que han arrojado las recientes mesas de seguridad en el municipio, en donde se pidieron operativos “no de tipo desfile”, sino concentrados en las colonias de mayor incidencia de delitos, incluyendo los de alto impacto.

Pero también habló de la necesidad del apoyo con recursos económicos para el reforzamiento de la institución policíaca, en la contratación de más elementos y adquisición de equipamiento y vehículos.

En este punto dijo que ante la desaparición del Fortaseg por parte del Gobierno Federal, pedirán al Gobierno del Estado su apoyo económico para destinarlo a Seguridad Pública. Dijo que ya ha hablado con la Gobernadora, María Eugenia Campos, y la ve preocupada y ocupada en la situación de seguridad en la región, por lo que espera buena respuesta.

Agregó que es necesario fortalecer la academia de Policía y hacerla más atractiva a lo jóvenes, ya que actualmente las condiciones no son las idóneas y señaló que los 6 cadetes próximos a graduarse e incorporarse al servicio, tuvieron que pasar 6 meses en intensa capacitación sin gozar de un solo peso de sueldo.

También se está analizando con Oficialía Mayor la condición laboral actual de los Policías, para ver la posibilidad de incrementar salarios a los elementos de menor ingreso e incorporar mayores prestaciones.