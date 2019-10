“Cáncer es sinónimo de lucha y esperanza”: Luz María Sáenz, sobreviviente en tres ocasiones

“El cáncer es sinónimo de lucha, de esperanza”, expresó Luz María Sáenz, que ha enfrentado tres males cancerígenos, y fue quien expuso su testimonial durante la conferencia efectuada ayer sobre este tema.

Compartió Luz que estaba luchando contra su tercer cáncer, “comencé con un cáncer de mama, luego un padecimiento de metástasis en el pulmón, posteriormente en el estómago, de lo cual llevo un 75 por ciento de avance en recuperación”, dijo la originaria de Saucillo.

“Estamos aquí en pie de lucha en contra de esta, que según los que saben no es una enfermedad sino una célula que se degenera, por lo que estamos luchando contra eso”, añadió.

Se le preguntó sobre cuál era el punto más difícil de alguien que padece el cáncer, a lo cual respondió que definitivamente es cuando lo diagnostican, siendo el punto más neurálgico, “pues percibes que lo tienes al momento de hacerte los estudios, pero cuando ya lo confirman, es algo muy estresante en el que te paniqueas (te da pánico), porque es algo nuevo y es un proceso”.

Comparte que ese momento lo superó, lo lloró, lo aceptó, ya que primero es aceptar para poder superarlo. En el proceso, se le preguntó también cuál era la clave para sortear este trance y su proceso, mencionando que lo más importante es quererse a uno misma, ya que hay que ser un poco más egoístas, es decir, “pensar más en nosotros mismos, no solo en los demás porque nos quedamos como una tercera o cuarta persona”.

“Hay que querernos, valorarnos, saber que estamos aquí y el por qué debemos seguir, ya que la vida es hermosa y se aprende a valorar este tipo de pensamientos hasta lo más insignificante, que no valorabas antes”, agregó que “debemos estar alertas a este tipo de situaciones y no desperdiciar situaciones que molesten o enojen, cuando son problemas que se puede no ser parte de ellos sino que se pueden solucionar”, dijo.

Cada caso es muy particular, cada mujer tiene su esencia, su peculiaridad, y en el caso de ella, dijo ha tenido la oportunidad de sacar adelante estos tres cánceres que le han tocado en la vida, dijo que nunca había estado enfrente de tantas personas, solo platicar con grupos más pequeños, pero que estaba alegre que se influya y se consiga un objetivo, culminó esta valiente mujer, quien tuvo su primer padecimiento a los 39 años y luego las demás consecuencias, que ha afrontado pero con mucha entereza, fe y ganas de vivir.