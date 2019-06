“La seguridad de todo el país esta secuestrada”: Madre de Norberto

Erika González Lozano/El Diario





“La seguridad de todo el país está secuestrada” es el grito proferido en medio de su dolor por la madre de Norberto Ronquillo Hernández, el estudiante chihuahuense secuestrado y asesinado en la Ciudad de México.





“El enojo de la ciudadanía, de un país completo, no solo es por Norberto, es por todos los ‘Norbertos’ que han sufrido lo mismo, por eso mi mensaje a la jefa de Gobierno es que no haya más ‘Norbertos’ en México”, manifestó Norelia Hernández.





“Yo venía por un certificado de graduación y me llevo un certificado de defunción, pero debo estar tranquila porque tenía mucho miedo de no encontrarlo y ya lo llevo conmigo”, fueron sus palabras.





Tras el plagio de Norberto el 4 de junio, la familia se trasladó a México con el objetivo de recuperar a su hijo vivo; ayer el hallazgo del cuerpo en Xochimilco terminó con esta esperanza. Su madre, Norelia, expresó que no es solo el secuestro de su hijo, es el secuestro de la seguridad de todo un país.





“Yo no soy nadie para juzgar, ahorita estuve platicando con mi hijo a solas y le pedí que me ayudara para no llenar mi corazón de rencores, no hay rencores, que Dios los bendiga y que no permita que vuelvan a cometer la misma fechoría”, dijo al referirse a los secuestradores de “Junior”, como también le decían al estudiante de 22 años.





Declaró que desde el pasado martes que se enteraron del secuestro toda la familia viajó a México en donde ella se entrevistó con la procuradora general de Justicia de la Ciudad, Ernestina Godoy Ramos, quien estuvo al pendiente y la preparó en el momento en el que encontraron a Norberto.





El día de ayer manifestó que se entrevistaría con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, “para pedirle como ciudadana que esto no suceda más y -como madre- transmitirle mi dolor para que mañana no sea ella la vulnerable, porque esto le puede pasar a cualquiera”.





“Nosotros somos una familia de trabajo, comerciantes de abarrotes, de comida, una familia de bien, trabajadora, por eso mi hijo es un ejemplo de lucha, porque consiguió una beca para estudiar la carrera que él quería, Mercadotecnia Internacional”, agregó.





“No pudimos pagarla en el Tecnológico de Monterrey, pero con la beca y el apoyo de familiares que lo apoyaron en la CDMX logramos pagar su carrera y él nos lo agradeció con su esfuerzo al concluir su licenciatura” narró.





Afirmó que le llama mucho la atención cómo los jóvenes están participando, ellos son la voz de México, en especial mencionó textualmente una frase que leyó en redes sociales:

“Nos piden que estudiemos, que nos preparemos, que seamos hombres de bien, pero ¿cómo podemos? ¿si no podemos ni salir a la calle?”





Llamó a la ciudadanía a levantar la voz, a unirse como familias e inculcar valores a sus hijos, cuidarlos y no solo dedicarse a trabajar sin saber dónde están o con quién se juntan.





“Espero que la jefa de Gobierno me tenga alguna noticia, la verdad esa parte le corresponde a ellos como autoridades, porque no quisiera que les hicieran daño a otros jóvenes”, fueron las palabras de la madre de Norberto, quien accedió a esta entrevista con El Diario vía telefónica desde CDMX.