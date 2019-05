“Mis amigos me ayudaron no solo a conseguir una beca sino a tener más ambiciones”; Yépez

Conmovido hasta las lágrimas, agradeciendo el apoyo de sus amigos y demás personas que han mostrado compasión a sus necesidades económicas, de un día para otro la vida de José Yépez, un joven de apenas 16 años cambió completamente, pues de tener complicaciones él y su familia para que pudiera cursar la universidad, ahora cuenta con un sinfín de apoyos económicos que coadyuvarán a convertirse en ingeniero en Mecatrónica.

El hijo mediano de una familia de 5, había estado teniendo algunas complicaciones económicas, para poder pagar la inscripción de 700 pesos del siguiente escalón académico, la Universidad.

Viéndose en la necesidad de hacer algunos ahorros en los gastos familiares para poder completarlo, la opción de adquirir una beca del Gobierno Federal (Benito Juárez), aumentó el entusiasmo del joven estudiante y de sus padres, ya que de esa manera podrá cursar la carrera de Mecatrónica.

“Por un error administrativo no me vi beneficiado el día de la entrega, me sentí desamparado, impotente y no sabía qué iba a hacer pues no tenía para pagar la inscripción, mis ahorros no eran suficientes, mencionó mientras suspiraba.

¿Qué tanto sería el aprecio que sus compañeros de 6to F tienen hacia Yépez, que al no recibir su beca de gobierno, se cooperaron la mayoría y le reunieron la cantidad de mil 600 pesos, correspondiente a ese mismo apoyo?. “Mis compañeros me dieron la sorpresa de darme ese dinero, la verdad me sentí muy aliviado pero sobre todo muy querido, jamás me imaginé que harían algo así por mi”, dijo.

Este acto de generosidad y compañerismo, se volvió viral a pocos días de que fuera publicado en redes sociales a través de un video, llamando la atención de autoridades educativas, gubernamentales y sociedad en general, quienes no dudaron en mostrar su apoyo.

“El viernes acudieron los de las becas e hicieron entrega de mi beca, pero eso no fue todo, pues como yo había mencionado que mi deseo es cursar la carrera de Mecatrónica en la UTCam en Meoqui, también ellos me entregaron una beca al 100 por ciento; hay gente que se ha comunicado al CETis para pedir una tarjeta y depositarme dinero, la verdad es que la vida me cambió de un día para otro, pero esto es una oportunidad que no pienso desaprovechar, ya tenía las ganas, ahora tengo los medios y me voy a titular para ser una persona de bien”, concluyó José Yépez.