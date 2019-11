La Iglesia es la que tiene que declarar si es auténtico

“No se debe caer en una distorsión de la fe, se tiene que tener mucho cuidado ante estos acontecimientos, con mucho respeto, tomarlo con una calma, así como con la orientación de sus sacerdotes”, expresó el párroco de Nuestra Señora de Guadalupe al respecto de la imagen que se formó en un templo católico que se asemeja a la silueta divina.

El párroco Gerardo Ochoa Granados, abordó este tema ante lo acontecido en un templo ubicado en la comunidad de Congregación Ortiz, en donde se formó una mancha que se asemeja a la figura guadalupana y donde la gente ya colocó veladoras y estuvieron yendo a orar o venerar, a lo cual comentó el sacerdote que hay que tener mucho cuidado ante esto, porque la Iglesia es la que tiene que hacer la declaratoria de ser una auténtica aparición, que después de un proceso complejo determina la legitimidad de este tipo de acontecimientos.

Dijo que con respeto y todo, pero no hay que caer en exageraciones al respecto, sobre todo llevar la situación con calma, que la gente platique con su párroco para que les de la orientación adecuada acerca de esto, apuntó.

La ciudadanía puede hacer lo que hace pero reiteró el padre Ochoa, debe tener cuidado de no caer en una distorsión de su fe. Las personas pueden rezar y colocar ofrendas, pero que se entienda que no es el pueblo el que decreta esto sino la Iglesia. Refirió el sacerdote que hacía mucho no se presentaba algún caso similar de imágenes o figuras que se hayan detectado, desde hace algunos años no se conocía.

“El llamado es que tal vez estas son situaciones que Dios permite pasen, para llamarnos a algo, que nos acerquemos más, que nos amemos más, que defendamos la vida, pues recordemos que la Virgen de Guadalupe vino a esta tierra a declararnos al Dios de la vida. El fervor y devoción debe ir en ese camino, amar la vida, defender la vida, el proyecto de Dios que tiene para cada uno de nosotros”, asentó el entrevistado.