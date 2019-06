“Te lo cuidé lo mejor que pude, hoy te lo entrego con todo mi amor”: Norelia

“No tengo cómo pagar todo este amor, energía y solidaridad, les agradezco que estén conmigo y mis hijos, esto me ha ayudado a llenarme de mucho amor, pero sobre todo de agradecimiento con mi Dios”, la madre de Norberto se despidió de este momento tan triste para su familia, para continuar “fuerte y de pie”.





Norelia Hernández, reconocida meoquense por su buen carisma y amor por sus hijos, brindó un mensaje de agradecimiento a todos los conocidos y no conocidos, por las muestras de apoyo en este proceso tan difícil.





Mencionó: “Esta mañana que llegamos y nos recibieron, la verdad me hizo llenarme de mucho agradecimiento a mi Dios, primeramente, por haberme regalado una familia maravillosa. Nos llevamos cada abrazo en nuestro corazón”.





Las palabras más fuertes y que ocasionaron el llanto de los presentes fueron las siguientes: “Gracias Dios y María por haberme prestado a mi hijo por 22 años, por haberme elegido como su madre, en un momento de desesperación yo se lo entregué y le pedí que solo me hiciera el milagro de volver con Norberto a casa y me lo cumplió, no tengo más que agradecer por saber que está descansando”.





Refirió que durante el día muchas personas estuvieron mencionándole “fue la voluntad de Dios”, pero ella cree que fue la voluntad de alguien que tiene su corazón herido, lastimado, pero que en este momento su hijo está gozando de alegría y ella se quedó con su amor, solicitando a cada uno pedir por los delincuentes para que Dios los oriente y guíe por el buen camino.





“Gracias María por acoger mi dolor y hoy me doy cuenta de que mi hijo era prestado, pero hoy te lo entrego, gracias porque me prestaste un ángel y quiero creer que si nos escogiste para ser sus padres terrenales es porque algo bueno teníamos. Así que gracias por estos 22 años y por escuchar las voces de toda una nación unida”, dijo con voz entrecortada.

Refiriéndose a Dios mencionó: “Te lo cuidé lo mejor que pude, hoy te lo entrego con todo mi amor”.





Casi para finalizar se refirió de igual manera a su hijo Aarón a quien le mencionó: “Hijo, te amo, aquí estoy, aquí estoy como siempre y también tu papá, estamos de pie mi amor y con el corazón lleno de amor, mira todo lo que tu hermano hizo”, concluyó.