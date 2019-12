Adolescentes más propensos a consumir drogas

La sociedad deliciense está dejando de denunciar la venta de drogas por diversos factores, entre ellos miedo e indiferencia. Por ejemplo al Centro de Comando C-4 que atiende el 911, no llegan este tipo de llamados, sí al número 089 pero se hace de manera anónima por seguridad.

En el estado el 52% lo probó por curiosidad

La sociedad deliciense está dejando de denunciar la venta de drogas por diversos factores, entre ellos miedo e indiferencia. Por ejemplo al Centro de Comando C-4 que atiende el 911, no llegan este tipo de llamados, sí al número 089 pero se hace de manera anónima por seguridad. El estudio de prevalencia del consumo de drogas que realizó el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, reveló que el 52 por ciento de las personas que han consumido droga por primera vez ha sido por curiosidad, el 23% por influencia de amigos y el 7.6% por considerar que son tranquilizantes; en tanto que el inicio es de los 16 y los 15 años.

El 54 por ciento de lo que se compra, es con alguien que vende en la calle; el 20.8 por ciento en casas donde se comercian (picaderos). Un 34.9 por ciento dijo haber estado en situación de peligro al comprar droga.

El inicio de consumo de drogas ilegales, está en los 17 años y menos, en todos los casos en la población y en todas las encuestas, incluyendo esta de Ficosec, que refiere un 62.8 por ciento de quienes empezaron a drogarse. El 62 por ciento dijo haber sido invitado por amistades y le sigue en segundo lugar, 12 por ciento, que fue propia voluntad.

En cuanto al lugar donde consumió droga por primera vez, un 35% fue en la calle, en segundo en una fiesta (19%), en tercero en casa de amigos (13%) y en cuarto en la propia casa (12%).

El porcentaje que se considera consumidor actual es el 23.9% y el porcentaje que sabe de las consecuencias de las drogas es el 90.6%. El gasto promedio semanal de los consumidores es de 453 pesos.

Los principales problemas que presentan quienes consumen, son pleitos con la familia o pareja, peleas en la calle, perder dinero, no ir al trabajo, problemas con la Ley y no ir a la escuela, así como perder el empleo, que lo corran de casa y caer en la cárcel.

En este aspecto, se abordó a la coordinadora del Centro de Comando 911, quien manifestó que ahí no llegan este tipo de denuncias, sino que hay un número especial, que es el 089, en donde de manera anónima por obvias razones, se puede denunciar la venta de sustancias prohibidas, desgraciadamente es difícil combatir esto ya que primeramente, la Policía no puede entrar en viviendas pues no se está facultado, y las ventas en la calle son difíciles de perseguir.