Amenazan con tomar presa “La Boquilla”

“La autoridad municipal se solidariza al 100% con la postura de defender el agua de la presa La Boquilla, ante la posibilidad de que se comience a canalizar a Tamaulipas, con el objetivo de cumplir con tratados internacionales. Por tradición, Camargo ha presentado grandes batallas en defensa del agua y creo que debemos continuar en la misma postura”, señaló el alcalde de Camargo Arturo Zubía.

Horas antes de que una Comisión de Productores del Sistema de Riego 005 partiera a la Ciudad de México, para intervenir ante Conagua sobre el posible ordenamiento de conducir agua de las presas La Boquilla y Las Vírgenes al estado de Tamaulipas y concretamente a la presa de “La Amistad” en el estado de Texas, el presidente municipal dijo estar solidario y listo para acompañarlos en caso que lo consideren necesario.

El edil de Camargo recordó la gran defensa del agua que se registró durante la gran sequía de la primera mitad de la década de los 90 y la participación de personajes como el entonces diputado Luis Aguilar Armendáriz, padre del actual Luis Alberto Aguilar Lozoya.

“La Boquilla se encontraba en aquel entonces al 20% de su capacidad. En 1995 no pudo abrirse el ciclo de cultivos porque ya no era posible la extracción. Necesario es no olvidar que, aún siendo la presa más grande del Estado, bastan dos ciclos de irrigación para vaciarla estando al 100% de su capacidad”, refirió Arturo Zubía.

“Que desde este momento los agricultores de la región sepan que el municipio de Camargo está a favor de defender el agua y que participará activamente en las acciones que sean convocadas. No es posible que el desierto ceda agua. Nuestra responsabilidad es defender el recurso”, puntualizó.