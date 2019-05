Analizan permanencia de delegada en Delicias

Después de que El Diario de Delicias publicó una lista de familiares de funcionarios de la Secretaría del Bienestar, que se encontraban en la nómina de los Servidores de la Nación, se ordenó el cese de Aldo Urzúa Loredo, hijo de la delegada regional Leticia Loredo Arvizu.





Así mismo ayer por la noche corrió la versión de una restructuración en la Secretaría del Bienestar en el estado, que incluía la suspensión de los delegados regionales de Parral, Guachochi, Chihuahua y Delicias, esta última la maestra Leticia Loredo.





Ante las acusaciones de nepotismo, Loredo, respondió: “Me siento muy tranquila por que he trabajado limpio, el hecho de que mi hijo trabajara en el equipo de los Servidores de la Nación fue porque él se lo ganó, pues durante meses laboró sin sueldo, pero para cuidar la imagen de nuestro presidente ordené que se le diera de baja hace días”, aclaró.





“Para mí lo más justo es que se haga lo que ellos dicen, yo jamás he vivido del erario público como otros funcionarios, pero el trabajo se está haciendo limpio y bien, yo estoy aquí haciendo un servicio junto a los Servidores de la Nación y ahorita tenemos mucho trabajo”, recalcó.





Explicó que desde hace días ordenó que se diera de baja a su hijo de la nómina para evitar malos entendidos, sin embargo, recalcó que el cargo de él no fue dado por ella y tampoco firmó su contrato ya que al principio, antes de su nombramiento, se enviaron varias solicitudes de quienes iniciaron con esa labor.





“En cuanto a retirarme de mi cargo o cualquier otra situación no se me ha notificado nada, por la mañana –ayer miércoles- me entreviste con el delegado estatal, Juan Carlos Loera De La Rosa, y simplemente le informe que mi hijo se encontraba fuera de la labor de los Servidores de la Nación y fue todo”, argumentó.