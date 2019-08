Aparece araña roja en cultivo de maíz

Aunado a la preocupación de los productores de chile por la falta de comercialización del cultivo, que retrasa sus cosechas, las hortalizas se están viendo afectadas por el estrés calórico y en el caso del maíz por la plaga de la araña roja, que aparece ante la falta de lluvias, manifestó el jefe de la Junta de Sanidad Vegetal, Octavio Flores Licón.

Al no asegurar sus ventas, muchos productores de chile no han iniciado las cosechas y la tendencia es dejarlo para chile rojo y buscar la opción del tipo chipotle, sin embargo, este mercado no debe saturarse, a ello se suma la problemática que se está teniendo por el efecto del calor que ataca a este cultivo y a los maíces.

Octavio Flores Licón, jefe de la Junta Local de Sanidad Vegetal con sede en Delicias, mencionó que en la pisca de chile no se está rindiendo como en otros años. Están realizándose las primeras cosechas, pero está afectando mucho la falta de comercialización del chile, y no solo aquí en esta región sino a nivel estatal. Esto se debe a varios factores, falta de organización o planeación y la apertura de otras zonas para el cultivo de esta hortaliza.

No hay contratos, no hay ventas o lo quieren comprar muy barato, son también aspectos que se dan y si a esto se suma una afectación por el clima, pues se torna más difícil la situación.

Ello significa que hay mucho productor que no tiene “amarrada” la comercialización de su producto y esté pensando en dejarlo para rojo, es decir, para lo que después se convierte en chile chipotle, ya con otro proceso de valor agregado y si no llueve, esta tendencia seguirá.

En pláticas con los agricultores, muchos coinciden en que no han hecho ni su primer corte hasta ahora y mencionan que lo dejarán para chipotle, pero un problema que se puede dar es que tampoco se puede saturar el mercado para chipotle.

Está en pleno apogeo esta actividad en Delicias y Camargo, luego empieza Jiménez y posteriormente la zona noroeste, donde se siembra mucho para chiles rojo, pero predomina la exportación de quienes tienen contratos hacia afuera, aunque también para el mercado nacional.

En los chilares hay mucho aborto de flores y frutos cuando están pequeños y en ocasiones quema al fruto ya grande y eso se convierte en desecho, por ende es pérdida para el productor y en este aspecto sí hay una gran afectación por la oleada de calor o el estrés calórico.

En el cultivo del maíz, el efecto del calor hace que no haya buena polinización pero también se propician plagas especiales que aparecen como la araña roja, que suele arribar cuando no hay lluvias y afectan a estas siembras que no se desarrollan igual, entonces hace mucha falta la precipitación pluvial.

Paradójicamente el clima en este momento está adecuado para cultivos como la sandía y el melón, ya que requieren el calor y no hay enfermedades, así como para el algodón que no le afecta tanto el calor, pero definitivamente a las hortalizas sí, y en particular a los chiles y también a los maíces, ya que hay mala polinización porque se deshidrata el polen y las mazorcas se ven “molachas” o a la mitad de su desarrollo.