Apoyará comunidad LGBTTTI caso de alumno en 2030

“No consideramos que este hecho sea un caso de discriminación dado a que ella no ha concretado el cambio de identidad, sin embargo, la apoyaremos para que sus derechos sean respetados”, con estas palabras la presidenta de la comunidad LGBTTTI en Delicias, Yukari Muñoz, expresó que tratarán de acercarse a Mario Eduardo para brindarle apoyo en este proceso. Abogados y Registro Civil no han llevado a cabo ningún caso similar.

Aunque esta asociación ha intentado tener un acercamiento con la persona en mención para brindarle apoyo, orientación y ayuda en el proceso de cambio de identidad, aseguró la entrevistada que tienen en claro que no se le puede hacer mención en masculino, dado a que no se ha hecho el cambio de nombre.

“Discriminación no es porque no ha cambiado de género, ni tiene acta de nacimiento como hombre, entonces para nosotros no lo consideramos así, ella tiene que graduarse con el nombre de niña, que por supuesto si tuviera el documento oficial sí sería una violación a sus derechos”, afirmó.

Incluso le dio la razón a la autoridad educativa de la Preparatoria 20-30, por tratar de llevar esta ceremonia bajo los estatutos legales que corresponden.

Al respecto José Luis Magaña Morales, presidente del Colegio de abogados refirió que hasta el momento ninguno de los colegas ha llevado a cabo ningún tipo de proceso legal en este sentido, a excepción de las ratificaciones de actas, que significa modificar una letra del nombre ya registrado, pero no cambiarlo de tal manera.

Siguiendo con el tema, la oficial del Registro Civil Adela Elizalde, mencionó que la autoridad especializada en realizarlo son los juzgados civiles, quienes ordenan a la dependencia hacer la modificación del documento una vez que ellos lo hayan autorizado, “Hasta el momento no tenemos casos similares, ya que allá es donde lo realizan, nosotros no lo podemos autorizar”, concluyó.