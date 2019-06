Arde en llamas fábrica de muebles en La Quemada

El fuego provocó graves pérdidas materiales en una carpintería ubicada en la colonia Abraham González, conocida también como La Quemada. A eso de las cinco de la tarde del día de ayer, en la estación de Bomberos se recibió el reporte de un fuerte incendio que provocaba una columna de humo a gran altura, visible a pesar del granizo y la lluvia que prevalecieron por varios minutos en Delicias y los alrededores.





Los traga humo se movilizaron de inmediato para llegar hasta una bodega que se ubica en la orilla de la comunidad antes mencionada, al arribar al lugar se percataron de intensas llamaradas que tuvieron que ser sofocadas, para que no se extendieran a otros lugares por acción del viento.





En el reporte que se proporcionó horas después del siniestro, se detalló que la bodega es de grandes dimensiones, por lo que las actividades para apagar el fuego y asegurarse de que no volvieran a avivarse las llamas, se prologaron durante varias horas. El material que se consumió principalmente fue madera de reserva y muebles armados.





Se espera que los daños sean cuantificados específicamente el día de hoy, ya que se habla de que se quemó gran cantidad de muebles terminados, así como herramienta propia de la actividad, por lo que se estarán haciendo peritajes por parte de expertos para determinar la suma de los perjuicios.





Hasta el cierre de esta edición antes de la media noche, los elementos de Bomberos no concluían las actividades de revisión y verificación para que no se reiniciara el incendio, por lo mismo no se lograron determinar los montos, a la espera del resultado de los peritajes.