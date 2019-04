A raíz de que la Sindicatura Municipal fuera acusada de intimidación y violar reglamentos de estos espacios, Juana Suárez Valles aclaró que el Artículo 36 del Código Municipal autoriza solicitar la información necesaria, a fin de verificar los recursos otorgados por el Ayuntamiento. “Hemos encontrado bastantes anomalías que se redactarán en mi informe de actividades”.

Haciendo alusión de que estas revisiones sí forman parte de su actuar como síndica municipal y que fue parte de su compromiso en campaña, de realizar todo lo referente a finanzas del municipio conforme a la Ley, redactó que el Artículo 36 contempla estas facultades y obligaciones.

Así que basados en este apartado, se implementaron las revisiones administrativas de los apoyos que reciben los niños beneficiarios del programa municipal “Guarderías para quien más lo necesite”.

“Yo dije que iba a checar cada peso que saliera del gobierno y es lo que estamos haciendo; incluso me sorprende esta situación, porque se les dio una encuesta a cada una de las encargadas para que expusieran su percepción de estas inspecciones y precisamente quien se quejó, expuso que le parecía una buena estrategia y que el equipo que la visitó fue amable”, agregó la entrevistada.

Al cuestionarle su opinión por ser culpada de intimidación a infantes refirió; “Yo no sé qué acusaciones se me hacen, trabajé conforme a la Ley, el Artículo 36 me da la autoridad de hacerlo”, concluyó.