¿Asesinato? ¿acto de amor?

El pasado miércoles, en España primero, y rápidamente en el resto del mundo, Ángel Hernández empezó a cobrar una notoriedad inusitada en los medios de comunicación, al darse a conocer que el hombre de 70 años de edad y residente de Madrid, había auxiliado a su esposa, María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple (una enfermedad incapacitante que después de padecerla por treinta años, la tenía no solo en cama, sino consumiéndose por la creciente imposibilidad de tragar agua o alimento) a suicidarse con una dosis de pentobarbital que ella misma, tiempo atrás, había adquirido ilegalmente por internet para ese momento.



Y es que ambos esperaban desde hace meses que la Ley sobre eutanasia (o “bien morir”) que permitiría a los enfermos desahuciados por los médicos, decidir el momento de su muerte (suicidio) fuera aprobada en España.



Luego de corroborar que la Ley en cuestión se encontraba empantanada en la política partidista y ante el sufrimiento de su esposa, Ángel Hernández, y María José Carrasco decidieron tomar la iniciativa. Ella, auxiliada por su marido (debido a que sus manos ya le eran inútiles), tomaría la dosis fatal de pentobarbital preparada por su esposo a través de un popote, pero lo más significativo y polémico fue que grabaron todo en video para empujar a los políticos a tomar una postura con respecto a la Ley de Eutanasia.



En el durísimo video, Ángel Hernández pregunta a su mujer si desea suicidarse “como tantas veces me lo has pedido”, ella, sacando fuerzas de su debilidad, responde con un gutural “sí”. Él le pregunta si está consciente de que él debe “prestarle sus manos” para preparar la mezcla de pentobarbital, ya que “tus manos no te lo permiten”. Ella vuelve a contestar que sí. Cortan el video y lo reanudan al día siguiente. Nuevamente el marido pregunta a la esposa si desea continuar con su suicido y ella contesta que sí, él prepara la mezcla pero primero le da a beber agua “para ver si puedes tragarla, si no, abortamos esto...”, ella la traga, él le prepara la mezcla en un vaso y se lo acerca, ella toma del popote y cierra los ojos. Ángel Hernández le dice “ya vas a descansar” y corta el video (después dijo que lo cortó no porque hubiera sufrimiento de su esposa -“simplemente se durmió”-, sino porque de pronto le pareció terrible estar grabando la muerte de su esposa.



En cuanto María José falleció, Ángel llamó al hospital, y a los médicos de urgencias que llegaron les confesó su participación en el suicidio. “Nunca fue la intención ocultarme, al contrario, lo hicimos porque hay muchos enfermos terminales en España que desean morir y las Leyes no les permiten hacerlo, ni a los médicos o a sus familiares asistirlos en esto. No tienen derecho a decidir su propia muerte y terminar con su sufrimiento”.



Al llegar la policía, detuvo a Ángel y lo trasladó a una celda de la comisaría. Dice que los policías fueron amables con él. “Tenemos que detenerte porque es la Ley”, le dijeron, “pero también habríamos hecho lo mismo”.



El juez que recibió la causa también fue simpático, luego de una noche en prisión, lo liberó sin fianza ni medidas cautelares. Aún así, Ángel deberá enfrentar un juicio por homicidio, o algún otro delito similar. Es la ley española (y de casi todos los países) y debe cumplirse.



En el juicio de la opinión pública, la respuesta fue abrumadora, el público se indignó con la detención de Ángel. La inmensa mayoría de los españoles considera que hizo lo que hizo por amor, para luego de treinta años, ya no tener que ver sufrir a su mujer. Consideraron que la Ley española al respecto es obsoleta y está equivocada.



Esta acción de la pareja, grabada en un terrible video público, vuelve a poner al tema de la eutanasia y la muerte asistida en el centro de los debates políticos, donde se deberá contestar la pregunta inherente, de fondo: ¿Tiene derecho una persona, desahuciada por la ciencia médica y sometida a algún mal terrible, a decidir su muerte?





¿Y tú qué opinas amiga, amigo lector?