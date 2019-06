Ataca animal a pollos y gallos; pérdidas considerables

Extraño animal ingresó hasta una granja avícola propiedad del empresario gallístico y de bar, Favel Núñez Orta, para luego atacar a cerca de 40 animales entre pollos de cría y gallos de combate, dejando toda una mortandad en el lugar, ubicado en la avenida González Ortega de la colonia Chavira.





En entrevista, el afectado declaró que fue de noche y en instante cuando el extraño ser o animal entró a la granja para luego arrancar la cabeza y patas a las finas aves, de igual forma les extrajo los órganos y la sangre sin dejar manchas hemáticas, dejando solo los cuerpos vacíos regados por las diferentes jaulas.





“Fueron 40 animales muertos, entre pollos de cría y gallos de combate, la pérdida se estima en más de 30 mil pesos, a mis compañeros galleros les parece extraño al igual que a mí, un perro no puede ser, ellos tienden a matar, pero no hacen eso de arrancar cabeza, patas y extraer órganos, un gato montés tampoco creo, debe ser un animal grande, porque hasta huellas de animal grande precisamente dejó en la tierra, entró por una parte trozada de la malla, lo que se me hace raro es que hasta a un gallo que estaba solo en una jaula le arrancó la cabeza, siendo que la jaula es muy pesada, quiere decir que el extraño animal tiene mucha fuerza, declaró el entrevistado.