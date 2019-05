Atiende DIF 60 casos al mes de maltrato infantil

En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra el Maltrato Infantil, se dijo que el DIF Municipal atiende hasta 60 casos al mes que se traducen a dos diarios, ya que no solo se cataloga con golpes este problema social, pudiendo ser daño físico o emocional, por ello realizarán diferentes actividades para erradicar o disminuir este ultraje.

Desafortunadamente Chihuahua es el tercer estado a nivel nacional con estadísticas más elevadas en este tema. Un claro ejemplo fue el reportado durante este lunes en esta ciudad de Delicias, donde un pequeño de tan solo cinco años había sido atacado salvajemente por su padrastro.

A este niño, quien se encontraba con su madre y hermano en una casa situada en la colonia Francisco Villa, le causaron heridas severas y contusiones en el rostro, piernas y espalda, por utilizar el padrastro un cable y una cadena de acero.

Ante estas desgarradoras historias, el DIF Municipal considera importante retomar las campañas de concientización y atención a menores de edad, ya que es importante mantener informada a la ciudadanía, de situaciones que son consideradas como maltrato infantil.

La realidad de esta temática, es que se considera este concepto desde que se produce con un efecto físico o emocional, que el nivel socioeconómico no se vincula con el nivel de agravio, la educación inicia con valores, los cuales no están asociados con la violencia. “Con maltrato no hay respeto, hay miedo”, comentó para El Diario de Delicias Rubén Terrazas, del área jurídica del organismo.