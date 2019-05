Aumenta hasta 50% el uso del vital líquido en verano

La Junta Central de Agua y Saneamiento bajo la dirección de Óscar Ibáñez Hernández, dio a conocer que el uso del agua en los hogares de la región y todo el estado, en esta temporada de calor aumenta hasta en un 50 por ciento, motivo por el cual el Organismo se encuentra preparado para evitar un desabasto. A la par comentó que el caso de la demanda de la ex tesorera de la Junta sigue su procedimiento.

El entrevistado afirmó que ya cuentan con previsiones incluso en las comunidades para tener cubierta toda la temporada, asegurando estar listos para enfrentarla siempre y cuando los mismos usuarios pongan de su parte para el cuidado del vital líquido.

Y precisamente en este contexto, recomendó extremar el uso del agua, por ejemplo a la hora de bañarnos, pues hay que implementar mucho la concientización hasta en el momento de regar plantas y demás, para que no baje la presión que es la principal problemática en verano.

Sumado a esto, el uso de aparatos de refrigeración incrementa el gasto hasta en un 50 por ciento y puso como ejemplo que en un solo hogar se gastan hasta 50 litros de agua en tiempos cortos.

Finalmente al cuestionarle sobre el proceso de la demanda interpuesta por la ex tesorera Priscila Colomo en contra del presidente Víctor Castillo, expresó: “Ese tema sigue su curso, le he dado seguimiento pero no nos han notificado absolutamente nada”.