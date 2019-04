Aumentan salario a policías con incapacidad permanente

A temprana hora de este jueves se verá reflejado un aumento del 5 por ciento en los sueldos de los 41 agentes de Seguridad Publica y Transito que recibieron una incapacidad permanente por edad o salud. El alcalde se comprometió a que mientras siga su mandato el apoyo se verá reflejado.

El evento fue encabezado por el alcalde Eliseo Compeán Fernández, quien logró este el aumento salarial a los 41 agentes inactivos que será retroactivo de enero a la fecha.

En el uso de la voz, el edil, se comprometió para que el beneficio lo sigan recibiendo mientras siga en el mandato y de esta forma se sensibilizan con la causa de los oficiales retirados del cumplimiento de su deber.

Este incremento al salario diario será también para los 200 agentes que en un futuro se encuentren en la misma situación y que por primera vez se ve reflejado después de tantos años y con el paso de administraciones.

“Nosotros hemos hecho, no un esfuerzo, es sensibilizarse uno, nosotros nos pusimos en lugar de ustedes y por eso se hace retroactivo todo lo que es este año y van a recibir su pago con los 50 porciento incrementado, mi compromiso es dejar ese precedente”.

En el uso de la palabra, el Director de Seguridad Publica, Víctor Manuel Orona Holguín, agradeció al edil por el interés permanente y el aumento obtenido y a los agentes por el servicio brindado a los delicienses.

“Pese a que esta gestión se viene realizando dese tres administraciones anteriores sin respuestas favorables y hoy por fin se ve consolidado, estas acciones brindan incentivos, garantía y respaldo al estado de fuerza que está al servicio de la ciudadanía, seguiremos trabajando juntos para que la seguridad, sea un instrumento de la sociedad y se pueda garantizar el ejercicio de sus actividades en armonía y convivencia social”,

El ex agente de la Policía Municipal, Rubén Ríos Acosta, manifestó que por motivos de salud y edad ya no les fue posible seguir trabajando y desde entonces no se les vio reflejado un aumento en su salario diario hasta que se logró resolver y reconoció la disposición de la administración.

“Hoy reconocemos la disposición del Presidente Compeán y de sus colaboradores para hacer posible este aumento salarial, pues durante muchas administraciones lo estuvimos gestionando y hoy por fin fuimos escuchados”.