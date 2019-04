BAJA EN 93 % INDICE DE SECUESTROS EN 10 AÑOS

El porcentaje de secuestros en Chihuahua bajó en los últimos 10 años un 93 por ciento, es decir, de 140 que se denunciaban en el 2009 ahora solo se contabilizan 10.

Lo anterior se atribuye al tema de las penas y la creación del grupo especializando para su control, indicándose que el comportamiento se ha mantenido bajo del año 2014 a la fecha.

La información anterior se dio a conocer durante la impartición del curso “Secuestro Virtual”, el cual fue realizado por la Fiscalía General del Estado, organizado por Ficosec y los organismos empresariales de Delicias, como: Coparmex, Canaco y Canacintra, el cual fue dirigido al sector turístico de hoteles, moteles y restaurantes; además de tener espacios para el público en general. La conferencia se realizó con la finalidad de que los sectores antes mencionados y la comunidad conozcan las diferencias entre el secuestro virtual y el real, así como su modo de operación, ya que entre mayor sea el conocimiento de la situación, de sus prácticas, de su evolución y su forma de actuar, menor será su efecto y su realización, tomando en cuenta que este es un delito que ha aumentado a lo largo de los años. La capacitación fue impartida por la Unidad de Secuestros de la Fiscalía General del Estado.

Las exponentes fueron Ruby Rascón y Rosy Meléndez de la Unidad Antiscuestros de la Fiscalía General del Estado, quienes dieron información de los diversos aspectos que tienen que ver con esta fechoría, además de mencionar que un factor que ha influido para que haya disminuido, es el hecho de que la pena máxima para quien lo comete es de 60 años acumulables y la des articulación de bandas de secuestradores en el estado de Chihuahua.

Fue un curso que aportó una serie de datos del tipo de secuestro y el modus operandi de estas bandas y sobre todo conocer qué es lo que no se debe de hacer al momento de recibir llamadas de números desconocidos, las cuales no se deben de contestar, no otorgar información que pueda convertir a una persona en vulnerable de este delito.