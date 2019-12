Bombero Horacio Acosta Neri

“Ya tengo 30 años portando orgullosamente este uniforme, pero siempre se me viene a la mente aquel llamado, fue un 2 de octubre de 1998, cuando una explosión nos lesionó a mí y a otros 5 compañeros en la colonia Lotes Urbanos, donde estuvimos a punto de perder la vida”, Horacio Acosta Neri.

El Departamento de Bomberos de la ciudad de Delicias, cuenta con elementos con mucha experiencia, tal es el caso del comandante Acosta Neri, quien fue claro en explicar que para él tener este trabajo significa ser duro en la fatiga, bravo en el combate, “nunca el desaliento en mi pecho anidará, nobleza y valentía son mis emblemas, es la profesión más bonita de todas, pues se lleva en el corazón por el hecho de arriesgar la vida por los demás”.

Y agregó: “No sabes si regresas o no a tu casa, son muchos los riesgos que encuentras en esta profesión, pero la mayor satisfacción es ver a las personas con bien y que te den las gracias”.

Además de su actividad principal que es combatir el fuego, los bomberos se dedican a la atención de incidentes con materiales peligrosos, manejo y control de derrames y desastres químicos, salvamento de personas, rescate en montaña, trabajos de altura y auxilio en accidentes de tráfico entre otras.

Tradicionalmente realizan su trabajo mediante bombas hidráulicas, que se utilizan para sacar agua de pozos, ríos o cualquier otro depósito cercano al lugar del siniestro.

“Otra de las experiencias que han marcado mi trayectoria, es el fatal accidente de hace dos semanas donde hubo 14 personas muertas, el escuchar los gritos de socorro, a mis muchachos al pie del cañón dejando sus familias para ir a apoyar, es algo que me llena de orgullo y satisfacción, no pudiera decirle solo un sentimiento que esto me causa, porque son muchos, tanto buenos como malos, porque claro, también nos da miedo perder la vida en un llamado”, enfatizó.

“Ser bombero es mi pasión y me da gusto ver a las nuevas generaciones preparándose para formar parte del departamento, al rato nuestro tiempo concluirá y que mejor que dejar las riendas en manos de personas capacitadas y con amor al altruismo, como los jóvenes que fueron hace 2 años a la Ciudad de México a apoyar en el sismo del 19 de septiembre del 2017”, concluyó.