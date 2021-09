Brindarán Mastografías y pruebas de Papanicolaou gratuitas en Meoqui a mujeres mayores de 40 años

Con motivo de conmemorar la sensibilización del cáncer de mama y cervicouterino, durante el mes de octubre se ofrecerán actividades gratuitas como exámenes clínicos y conferencias sobre la prevención del padecimiento, así lo dio a conocer el Dr. Manuel Castillo director de Salud Municipal, quien reiteró la importancia de la prevención de estos padecimientos debido a que ocupan los primeros lugares por causa de muerte en las mujeres.

A partir del jueves 30 de septiembre en la explanada de Presidencia Municipal dará inicio la conmemoración, donde estarán unidades de Gobierno del Estado para que las mujeres puedan realizarse pruebas de mastografías y de Papanicolaou, con la presencia de diversas, las cuales podrán realizarse durante el día 30 de septiembre, 1, 4 y 5 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, así lo informó el Dr. Manuel Castillo, titular de Salud Municipal de Meoqui.

De igual manera el doctor indicó: “A la par tenemos organizadas conferencias, en el auditorio Alcázar de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Meoqui, sobre los temas de salud emocional en la mujer que está padeciendo un proceso de cáncer y sobre los aspectos nutricionales que nos ayudan tanto a prevenir como a mejorar las condiciones de salud durante el proceso de cáncer, se estarán ofreciendo el día 4 y 5 de octubre”

Además, el Dr. Manuel Castillo reiteró: “Desgraciadamente el cáncer de mama es la primer causade mortalidad por cáncer en la mujer seguida del cáncer cervicouterino, de tal manera que estos dos flagelos lastiman severamente la salud de las mujeres, por tal motivo es que el ayuntamiento hace un llamado a toda la población que requiera hacerse sus estudios”.

De igual manera el titular de Salud Municipal, indicó los requisitos para las mujeres que quieran realizarse gratuitamente los estudios:

• Para estudios de mamografía: La interesada debe ser mayor de 40 años, presentarse en el centro de salud de Meoqui para su registro y se agende el día y la hora en que se llevará acabo su estudio.

• Para la prueba de Papanicolaou: Acudir a las unidades en explanada de Presidencia Municipal, tenga vida sexual activa, que no esté en el periodo menstrual, que no esté recibiendo tratamiento o medicamento vía vaginal y no haber tenido actividad sexual una noche antes