Buscan saber condiciones de compañías de turismo que operan en la entidad

La Mesa Estatal de Seguridad citó al director general del centro SCT Chihuahua, Julio Huerta para que explique las condiciones en que se encuentran las compañías que ofrecen viajes de turismo que operan en la entidad.





Luego del accidente de un autobús “pirata” en el que murieron 14 personas y otras 35 resultaron con lesiones en el tramo carretero Delicias-Saucillo, el secretario técnico del organismo Fernando Ávila González informó que la cita será en las instalaciones de la guarnición militar en la ciudad de Chihuahua a las 8 de la mañana este martes.





“Lo convocamos para que nos informe si hay tolerancia hacia ese tipo de transporte por parte del personal operativo y si la unidad tiene permiso de transporte federal y en qué condiciones está. Cuántas unidades trae así y porqué los trae así”, explicó.





Luego de que algunos pasajeros que resultaron lesionados afirmaron que los agentes de la Policía Federal aceptaron sobornos para dejar circular a la unidad con sobrecarga, el funcionario señaló que “no puedo hacer ninguna conjetura, las patrullas la verdad yo no puedo decir si se les fue o se les pasó o no hay unidades para cubrir cierto tramos, es una conjetura que no puedo aseverar”, apuntó.