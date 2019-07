Caen ventas en la zona de la presa

El nivel del 35 por ciento en que se encuentra la presa Francisco I. Madero, ha propiciado un descenso de entre un 30 y 40 por ciento en comensales a los merenderos del lugar, sin embargo, se tiene esperanza en que estos meses se regularice la temporada de lluvias.

El bajo almacenamiento ha propiciado un espectáculo diferente al que está acostumbrado el visitante, los pequeños embarcaderos y muelles lucen alejados del cuerpo de agua, así como la aparición de un pequeño islote, que surge cuando desciende de manera importante el nivel.

Ante el panorama desolador que se percibe en la presa Las Vírgenes por su baja captación de agua por la ausencia de lluvias, que incluso da a pensar que el próximo año se cierre, aún hay esperanzas de que se recupere con precipitaciones que lleguen en agosto y septiembre, pero al momento el porcentaje en la presa Madero está al 35.5 por ciento de su capacidad, en tanto los restauranteros se ven afectados entre 30 y 40% de su demanda de clientes.

Los montes se ven más grandes, porque se comienzan a vislumbrar desde más abajo. Las cabañas y construcciones que pululan a las orillas de este cuerpo de agua y que se han desarrollado cada vez más en los últimos años, lucen muy lejos del agua, precisamente donde algunos tienen sus embarcaderos o pequeños muelles.

En el 2013 el nivel del agua en la presa Las Vírgenes se reportaba en un 30 por ciento a estas fechas, sin embargo en solo cuatro días de copiosas lluvias en la sierra, subió el 70 por ciento restante, recordó don Raúl Álvarez, propietario del merendero Las Vírgenes, restaurante icónico del lugar enclavado en la zona baja de las cortinas de la famosa presa rosalense.

Las esperanzas están puestas en que arriben las lluvias, comentó don Raúl al atender un negocio de paletas heladas y antojitos, precisamente a un costado de su restaurante. Hablando del sector restaurantero en la zona, definitivamente refiere Álvarez que ha mermado la clientela entre un 30 y 40 por ciento, y eso porque es época de vacaciones, ya que de lo contrario se estaría peor en esta merma.

“La gente foránea llega a la presa, y pregunta por qué no han encendido las bombas de arriba para ver el agua”, comparte el entrevistado entre risas, al referirse que muchos de fuera no saben que cuando derrama se trata del excedente de agua, ya que las bombas de extracción están en la parte de abajo y son las que derivan agua al río y al sistema de riego.

Mientras tanto a la altura del Club Crustáceo, don Alfredo Ramos, velador de este lugar durante los últimos siete años, comentó que efectivamente está muy raquítico el nivel del agua, incluso se puede observar una isla en medio, la cual de bajar más el agua se conectará a la orilla como ya ha sucedido en otros años, lo que permite que los animales crucen por esa parte y lleguen a la mitad de la presa hasta ese islote, que en la actualidad se alcanza a ver perfectamente en una superficie como de 100 metros cuadrados.

“Se me hace que el año que entra se cierra” expresó el velador, ya que no se ve cuándo le entre agua y al contrario se le está sacando para el ciclo agrícola vigente, por lo que de no haber agua suficiente podría restringirse su apertura, “ojalá y no”, dijo.

Por parte del Club Lobina Negra, otra organización que hay con sede en este lugar; Sergio Dittrich, integrante de esta asociación que practica la caza, tiro y pesca, señaló que no les afecta mucho para sus torneos, como el que están por llevar a cabo el 3 y 4 de agosto próximo, ya que hay población de peces y el nivel no les causa problema, aunque sí aceptó que no es lo mismo cuando la presa tiene más agua.

Recordó Dittrich el año 2008 cuando llegó gran cantidad de agua y la presa duró mucho derramando y fue el año en donde hubo muchos problemas de anegaciones hasta allá en la zona de Julimes. “Se ve triste el panorama, definitivamente que sí, pero hay esperanza de que lleguen las lluvias tarde, y es que con esto del cambio climático ya no se sabe qué pasa”.

Otro efecto de la carencia de precipitaciones, se denota en los montes que rodean toda la zona, los cuales se observan de verde descolorido, claramente sedientos y hasta el clima caluroso se siente distinto.

Las tardeadas dominicales continúan en la presa, pero abajo por lo menos están las arboledas y el ambiente, comentan los paseantes, sin embargo arriba no es igual, se ve triste, y pues solamente los que tienen cabañas pueden disfrutar más de un fin de semana en la comodidad de sus espacios.

Los barquitos que ofrecen paseos en el vaso, ahí siguen en espera de grupos de visitantes, pero también a ellos les perjudica el ánimo de la gente por el bajo nivel y se tiene la esperanza de que esto cambie en los meses venideros antes del invierno.

Por parte de la Conagua ya se manifestó que definitivamente ven afectada la captación y por ende posiblemente el siguiente ciclo agrícola, ya que se planifica desde el año anterior de acuerdo a la contención del agua, el suministro de la misma para el riego. La Boquilla está al 52 por ciento, que es la principal suministradora, mientras que Madero (Las Vírgenes) está en 35 por ciento.

Al bajo nivel se le suma además de que no hay lluvias con escurrimientos, la extracción que continua para el riego agrícola, así como la evaporación que hay con el sol, donde hay pérdida constante de un promedio de 8 milímetros del nivel.

El motivo de la falta de lluvias hasta la fecha es la ausencia de las tormentas y ciclones que año con año llegan al Océano Pacífico y son las “colas” de estos fenómenos meteorológicos, los que llegan a aportar agua a estas partes de Sonora y Chihuahua, en sus zonas más áridas.