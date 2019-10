Cáncer de mama en México se presenta 10 años antes que en otros países

“La media mundial en cáncer de mama es de 17 mujeres por cada cien mil, y en México estamos en 22, y en edades se presenta 10 años antes que en otros países”, advirtió el especialista César Aguilar Torres, al impartir una conferencia.

“La mortandad media es de 30 por ciento”, dijo, mientras que el DIF da cifras de que esa media nacional de 22 por cada cien mil, en Chihuahua se presenta en 44, es decir el doble.

La conferencia se desarrolló en el marco del Día contra el Cáncer de Mama, organizada por las damas integrantes de la asociación Luchar Para Vivir y Servir, que preside Patricia Bonilla de Venzor, y que conforman mujeres que han sobrevivido a este padecimiento y otras que lo están tratando de superar. La conferencia se denominó “Luchar como niñas”.

En cuanto a chequeos de mamografía, no se alcanza ni el 40 por ciento de las mujeres, la autoexploración que es algo más sencillo solo un 15 por ciento lo hace. A veces es por miedo de preguntarse “¿y si me toco y me siento algo?”, pero muchas veces también es el no estar consciente de que si se previene y detecta a tiempo, el tratamiento es más sencillo, menos agresivo y puede haber curación, pero se piensa “cáncer es igual a muerte y no es así”, hay muchas herramientas para que no sea así.

Hacer el propósito en tratar de modificar estilos de vida, promover el ejercicio, la buena alimentación, para favorecer el disminuir la enfermedad, siendo entonces la prevención y el diagnóstico oportuno, las claves, mencionó el doctor Aguilar Torres, quien es experto en cáncer de mama, con 20 años de experiencia en instituciones de prestigio.

El conferencista es médico cirujano y partero por la UACH, pero se especializó en ginecología y obstetricia, senología, patología mamaria avanzada, maestría en educación por la Universidad Tec Milenio y actualmente doctorante de Bioética por el Instituto de Investigación en Bioética de Monterrey, Nuevo León.

El actor principal es la mujer y es quien tiene que tomar las riendas de esto para tratar de disminuir el fenómeno. La estadística dice que la mortalidad es muy alta a nivel mundial y en México es más aún. En el mundo hay más de 600 mil muertes anuales por esta causa, siendo un parámetro del 30 por ciento, pero si se hicieran diagnósticos oportunos debería ser un cinco por ciento solamente.

Es importante mencionar que se está dando aquí en México diez años antes que en otros países ya que se manifiesta después de los 50 y aquí se presenta en los 40 ó incluso antes, refirió el especialista que ayer disertó sobre este tema, con un auditorio lleno en la Facultad de Ciencias Agrícolas, que fungió como anfitriona de este evento.

Algo no se está haciendo bien, dijo el especialista. Si hay políticas públicas como campañas y otros esquemas, pero no se alcanza ese grado de educación donde la mujer exija que se le haga su mamografía, sus exámenes clínicos, porque si no se tiene eso, por mucho esfuerzo gubernamental que se haga no se conseguirán los objetivos, aseguró el especialista.

Por otra parte en el marco de un convenio del DIF Estatal con los cirujanos para otorgar implantes, se desprende que actualmente Chihuahua es uno de los estados con mayor incidencia de cáncer de mama, ya que en tanto que la media nacional es de 21.99 casos por cada 100 mil habitantes, en el estado es de 44.48, es decir, un 200.2% por arriba de la media nacional, esto de acuerdo a cifras registradas de enero a mayo del presente año.

Con estas acciones, el DIF Estatal busca que se lleve a cabo un diagnóstico oportuno, ya que entre más temprano se detecte el cáncer, las probabilidades de que el tratamiento sea eficaz, son mayores.

En la entidad, aproximadamente 400 mil mujeres se encuentran en riesgo de padecer carcinoma. A nivel estatal, en el 2017 se tuvo conocimiento de 706 nuevos casos, mientras que en el 2018 hubo un ligero incremento, al registrar 800.