Caso Enfermería : Despiden a 2 veladores y reubican a secretaria

Tras el despido de dos veladores y la destitución de la secretaria administrativa, la presidenta legal de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela de Enfermería de Delicias Asociación Civil, Rosalba Baeza, acudió a las instalaciones de la institución citando a asamblea a padres y madres de familia sin tener respuesta; por ello acudió a las instancias correspondientes a poner la denuncia.

En punto de las 7 de la tarde la representante acudió al plantel acompañada de la secretaria administrativa Hortencia García, el tesorero José Raudales Alatorre y el velador don Ramón, que había comenzado su trabajo, pero que no lo dejaron ingresar a la institución.

Baeza dio a conocer que ya tuvo acercamiento con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la Universidad Autónoma de Chihuahua, Fiscalía General del Estado y la Junta de Conciliación y Arbitraje, en donde se avaló jurídicamente y reiteró su puesto como presidenta.

Hay que recordar que el jueves 11 de abril acudió a las instalaciones de la institución y al no tener respuesta de la directora Velia Delgado la despidió verbalmente, poniendo al tanto a las y los estudiantes, para que le hicieran saber dicho mandato, no obstante hasta el día de hoy la mencionada sigue al frente de lo académico.

La representante de la Asociación Civil declaró en entrevista: “Incluso ya corrió a dos veladores y quitó de su puesto a la secretaria administrativa; ella no tiene esa facultad”.

Por su parte la secretaria Hortencia García, quien fuera cambiada de su puesto afirmó: “En dirección me mandaron llamar, me estaban haciendo cambio de funciones, cuando mi contrato laboral indica mi puesto, mis funciones y mis horarios… me dijeron que nada más me quedara ahí sentada y mandaron traer a otra chica, que de hecho es sobrina de la directora y es la que está ahorita en la tarde y el de la mañana, Jesús Rivera, se está quedando de ocho a ocho”.

Sin embargo y a pesar de lo anterior la presidenta actual no tomará más acciones ni acudirá a las instalaciones con autoridades, pues mencionó que sabe que intervendrán los alumnos y ella no violará sus derechos humanos, prefiere mantener solamente las acciones legales.