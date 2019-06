Catea Fiscalia casa de ex pareja de Salma

A unas horas de que un juez no vinculara a proceso y dejara en libertad a Kevin, ex pareja sentimental de la estudiante desparecida Salma Montes, se realizó un cateo en su domicilio la noche del pasado viernes, por agentes de la Policía Estatal Investigadora, como parte de las averiguaciones y el recurso de apelación que se emitió.





La familia y amigos siguen a la búsqueda de Salma y piden ayuda de la gente para que aporte evidencia que pueda esclarecer el caso y poder dar con su paradero, aseguran que viven con el dolor, impotencia e incertidumbre, pero no pierden la fe.





Vecinos de la colonia del Empleado del sector Poniente, confirmaron la presencia de varias unidades y elementos de la Policía Estatal Investigadora y Policía Municipal para rodear la vivienda y abarcar toda la calle.





Se trataba de la casa marcada con el número 1600 de la avenida Primera y calle 16 del sector Norte en la colonia antes mencionada.





Fue aproximadamente a las 9 de la noche, cuando se percataron de la intensa movilización y cómo varios agentes sin uniforme se introdujeron al domicilio buscando al joven y evidencia.





La diligencia estuvo a cargo de la Fiscalía General del Estado y duró aproximadamente 30 minutos y al quedar concluida se retiraron de la misma forma que llegaron.





La Fiscalía Especializada de la Mujer al respecto guardó silencio y se desconoce el resultado de la orden de cateo que se aplicó en la vivienda.





Solo se sabe que el inmueble es donde vive actualmente Kevin Gualberto P. H. ex novio de Salma Yahaira Montes Soto, de 22 años de edad, quien recientemente fue dejado en libertad por un juez de control.





No lo vinculó a proceso al considerar que no había pruebas suficientes para inculparlo por la desaparición forzada, delito por el que se le acusó al ser él la última persona con quien supuestamente vieron a Salma, antes de no saber nada de ella.





Esta resolución será apelada por la FEM y la familia no está de acuerdo con ella.





La hermana de Salma, cuya desaparición ocurrió el 31 de mayo, manifestó que mantienen la esperanza de que la joven sea localizada sana y salva.





Se insistió en pedir a la población, concretamente a personas allegadas a Salma, para que puedan aportar evidencia que pueda ayudar a resolver este caso y sobre todo a dar con la joven estudiante del CEUN.









Salma Yahaira Montes Soto, de 22 años y estudiante de Derecho, salió de su domicilio el 31 de mayo para dirigirse a la escuela, donde permaneció y posteriormente salió con una amiga, misma que aparentemente la dejó en el centro de la ciudad. La joven cursa la licenciatura en Derecho en el Centro de Estudios Universitarios del Norte de ciudad Delicias.





El día de la desaparición vestía una blusa blanca con cuello negro y estampado carita feliz, pantalón de mezclilla azul y tenis color blanco con líneas negras. Sin embargo, en el lugar donde se encontraron los restos óseos humanos mencionados, no había nada de eso.