CEDH no ha emitido recomendaciones

Atres meses de haber llegado al cargo, no se ha emitido ninguna recomendación por parte del visitador titular de la oficina regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Raymundo Mata Cárdenas.

Durante su reciente visita el también nuevo titular estatal de la CEDH Néstor Armendáriz, dijo que estaba enterado de la situación y que el hecho de no emitirse no quiere decir que no se hayan violentado los derechos humanos, sino que en estos casos han tratado de conciliar con las autoridades señaladas.

Al respecto Raymundo Mata, indicó que no ha realizado medida formal a ninguna autoridad porque durante los casi tres meses en el cargo, se han seguido los procedimientos en tiempo y forma de la Ley de la CEDH.

A nivel estatal solo han sido cinco desde abril del 2019

“Se han atendido las quejas presentadas durante casi tres meses en funciones, la Ley maneja un procedimiento desde que se recibe la queja, solicitud de información a las autoridades señaladas por violación de los derechos humanos, reunión de pruebas, periodo de investigación y desahogo de pruebas”, explicó.

Néstor Armendáriz, dio su respaldo a Rosario Piedra, como presidenta de la CNDH y a Raymundo Mata en la visitaduría local a pesar de sus filiaciones partidistas.

El anterior titular de la CEDH, José Luis Armendáriz, en un promedio de tres meses y medio antes de irse emitió 36 recomendaciones durante este año, contra cinco de Néstor Armendáriz, hasta el momento.

Lo anterior pese a que a nivel estatal se han emitido en lo que va del año 41, donde destacan Ciudad Juárez y Chihuahua, principalmente en contra de diferentes autoridades estatales, como de algunos municipios, sobre violaciones a la seguridad jurídica, personal y en materia de educación.

Armendáriz, destacó que las principales autoridades señaladas son la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud.