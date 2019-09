Celebran 80 aniversario del PAN en Delicias

Celebraron el 80 Aniversario del Partido Acción Nacional (PAN). Un 14 de septiembre pero de 1939, delegados de 22 estados de la República fueron convocados por Manuel Gómez Morín para formar un nuevo partido político con la finalidad de crear conciencia.

La glorieta que lleva por nombre Manuel Gómez Morín, fue testigo de los festejos de la fundación de Acción Nacional, militantes delicienses se dieron cita en el lugar ayer a las once de la mañana.

Al son del mariachi quien resonó con las mañanitas y melodías como “Viva Chihuahua”, los militantes del instituto político asistieron entusiasmados porque a partir del día de ayer, comenzaron los eventos para conmemorar el cumpleaños de Acción Nacional.

Manuel Carreón González, presidente del partido, dio la bienvenida a los invitados de honor, entre ellos el diputado federal Mario Mata Carrasco, quien al tomar la palabra dijo sentirse orgulloso del panismo, porque en el país se han tenido grandes cambios aunque no se reconozca por todos, la historia ya está escrita.

“Ya no somos los mismos de 1939, hemos crecido y alcanzado logros inimaginables, el PAN es el partido que no ha cambiado sus siglas, seguimos siendo el único instituto que tiene una doctrina, por lo que invito a los compañeros ex militantes a volver y seguir viviendo la doctrina de Acción Nacional”, declaró Carreón González.

Adelantó que los festejos continuarán durante el resto del mes y el cinco de octubre habrá un evento regional, en donde se darán cita los panistas de Saucillo, Rosales y Meoqui, acompañando a la militancia de Delicias en las actividades.

El presidente del Comité Municipal del PAN en Delicias, anunció que para este programa se espera la compañía del gobernador del Estado Javier Corral Jurado, así como del presidente municipal Eliseo Compeán Fernández.