CERO TOLERANCIA EN MEOQUI

"Prefiero que se enojen conmigo, a que sus familiares los tengan que sepultar mañana": Alcalde de Meoqui ante cero tolerancia a conductores ebrios





El alcalde de Meoqui, Ismael Pérez Pavía, ha dejado en claro que ratificó la instrucción de cero tolerancia a las personas que manejen en estado de ebriedad. El edil mencionó que no le interesa que su popularidad o simpatías políticas bajen, aseguró que fue electo para gobernar y procurar el bienestar de todos los meoquenses, no para buscar simpatías:





"Muchas veces los políticos no queremos tomar decisiones por miedo a perder popularidad. No me interesa si pierdo puntos en la escala de simpatías, la gente me eligió para actuar con responsabilidad, prometí cumplir y hacer cumplir las leyes. Un gobierno humanista debe procurar la vida por sobre todas las cosas, por eso le pedí a todo el estado de fuerza del municipio que respeten los derechos humanos, que garanticen a los fieles católicos una jornada de paz y que tengan cero tolerancia con las personas que manejan en estado de ebriedad, prefiero que se enojen conmigo a que sus familiares los tengan que sepultar mañana", comentó Pérez Pavía.





El alcalde, a través de sus redes sociales, informó que la noche del miércoles y madrugada del jueves transcurrieron con tranquilidad, reportó que hubo cero decesos y cero accidentes:





" Hemos disminuido un 60 por ciento las muertes por conducir en estado de ebriedad y un 40 por ciento los accidentes relacionados con el alcohol, los números nos dan los indicios de que nuestra estrategia está funcionando", acotó Pérez Pavía.





El alcalde de Meoqui, anunció que durante la Semana Santa seguirá trabajando, informó que no saldrá de vacaciones y que encabezará recorridos por el río y por los centros turísticos del municipio.