Chihuahua aporta más del 50% del agua al Río Bravo

Un total de 731 millones de metros cúbicos de agua anuales, son los que aporta Chihuahua a la deuda del Tratado de Aguas Internacionales (TAI), de los cuales 231 son para Estados Unidos y 500 para Nuevo León y Tamaulipas.

Estas cifras representan más del 50 por ciento de la cuota de todo el país, declaró el diputado federal por Chihuahua Mario Mata Carrasco.

El tratado dice que las dos terceras partes del agua que llega al cauce del Río Bravo son para México y una tercera parte para Estados Unidos, desgraciadamente Chihuahua y Coahuila que son los estados aportantes, tienen una infraestructura de que beneficia a Nuevo León y Tamaulipas, explicó el diputado.

“El problema es que hasta la fecha no existe un reglamento de cómo cumplir con esa deuda, sin embargo, ahora tanto el Consejo de Cuenca del Río Bravo como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) quieren que se haga un reglamento, que se pague por año y que haya un modelo matemático que si por alguna razón Coahuila y Tamaulipas no pueden aportar, pues que lo entregue Chihuahua”.

El diputado recalcó que el estado ya paga lo suficiente e históricamente no ha quedado mal, como lo dice claramente el tratado: cuando en un quinquenio no se puede cumplir con la cantidad solicitada por Estados Unidos, entonces esa deuda se pasa al siguiente quinquenio y ahí se paga, lo cual ha ocurrido solamente tres veces en los más de 70 años de que se firmó el tratado y se cumple de todos modos.

“Para qué queremos un reglamento que nos vaya a obligar a entregar más agua de la que podemos, el Distrito de Riego 005, específicamente el río Conchos, los usuarios ya han sacrificado un cultivo, antes teníamos dos ciclos de riego, por lo que de ninguna manera vamos a permitir que tengamos que entregar más agua, por cumplir con los caprichos de otros estados o con un modelo matemático que no necesitamos”.

“Tenemos muy claro que hay que cumplir el TAI y además por el momento tenemos que entregar esa agua nacional a Nuevo León y Tamaulipas, porque así lo marca el tratado”.

Para evitar seguir pagando agua a estos dos estados, el diputado federal informó que existe una iniciativa, donde ese líquido se tiene que sufragar a los chihuahuenses aún y cuando sean aguas nacionales, pues se producen en la entidad, además de que se permita seguir entregando solamente a Estados Unidos pero no mandarlas a estos dos lugares.

“Entendemos que son aguas nacionales las aguas superficiales y subterráneas, pero eso no quiere decir que no sean federales y Chihuahua pertenece a la Federación y es justo que reciba un pago, porque entregamos mucha agua y no es equitativo que nuestros productores no reciban nada, sobre todo para infraestructura”, señaló.

Puso como ejemplo la urgencia que existe de una presa en el Pegüis para poder controlar las avenidas, la presa Villalba, -recordó- que aún cuando existe una leyenda urbana de que no se puede construir, “claro que se puede con la nueva tecnología que existe en el mundo”.

“Esta iniciativa es para que podamos tener más agua para los agricultores y podamos aspirar a recuperar ese segundo cultivo que se perdió durante tanto tiempo”.

El diputado de Acción Nacional aseguró que se ha cumplido durante los últimos quinquenios, con más del 50 por ciento del agua que le corresponde pagar a todo el país, por lo que es justo que el líquido vital que va para otros estados se le pague a Chihuahua.

Cabe mencionar que el agua que se envía desde las presas La Boquilla en Camargo, la Francisco I. Madero en Rosales y El Granero en Chihuahua, va a dar a las presas La Amistad y la Falcón, de donde se paga directamente la cuota a Estados Unidos.