Chihuahua por debajo de la media nacional

Las personas entre 65 y 69 años de edad fueron las que más votaron en la elección pasada, tanto en la media nacional como en la media estatal de Chihuahua, pero además estos porcentajes mayores de votación, abarcan desde las edades de 50 a 79 años, mientras que entre las personas jóvenes la menor asistencia a las urnas se dio entre los 20 y 29 años.

Estos datos según lo expuesto en el “muestral sobre la participación ciudadana en las elecciones federales del 2018”, por parte del Instituto

Nacional Electoral. Otro dato que destaca es que en este pasado 2018, se tuvo la mayor cantidad de votos nulos desde 1991, tanto en los rubros de senadurías, diputaciones y Presidencia de la República, pese a haber una gran participación de votantes, ya que se dieron muchos errores, desconocimiento de cómo votar o haberlo hecho de forma involuntaria.

Las personas entre 65 y 69 años de edad fueron las que más votaron en la elección pasada, tanto en la media nacional como en la media estatal de Chihuahua, pero además estos porcentajes mayores de votación, abarcan desde las edades de 50 a 79 años, mientras que entre las personas jóvenes la menor asistencia a las urnas se dio entre los 20 y 29 años.

Estos datos según lo expuesto en el “muestral sobre la participación ciudadana en las elecciones federales del 2018”, por parte del Instituto Nacional Electoral. Otro dato que destaca es que en este pasado 2018, se tuvo la mayor cantidad de votos nulos desde 1991, tanto en los rubros de senadurías, diputaciones y Presidencia de la República, pese a haber una gran participación de votantes, ya que se dieron muchos errores, desconocimiento de cómo votar o haberlo hecho de forma involuntaria. Del listado nominal, es decir, las personas que están credencializadas para poder ejercer su voto, resulta que a nivel nacional en cuanto a género se refiere, votaron más varones con un 49.3% y mujeres el 48.2 por ciento, mientras que a nivel Chihuahua, fueron más las féminas votantes con 51.8 % por 50.7 de varones.

En cuanto a quienes sí votaron en referencia a quienes no lo hicieron estando en la lista nominal, a nivel nacional votó el 63.1% y en el estado el 53.8 por ciento. En cuanto a los que no votaron, en el país no lo hicieron el 36.9% y en Chihuahua no ejercieron su sufragio el 46.2 por ciento del padrón.

En Delicias específicamente, quienes más acudieron a las casillas fueron de entre 65 y 69 años con un 67.3 por ciento; luego la gente de 70 a 74 años con un 65.5; le siguieron los de entre 60 y 64 años; los de 55 a 59; posteriormente 50 a 54 años, los de 75 a 79 años, siguiendo los de 45 a 49; siguió el segmento de 40 a 44 años, de 80 a 84 años, los de 35 a 39, siguiendo los de 30-34, más abajo 25-29, después de 20 a 24, mientras que la gente de 18 y 19 años votó más que los anteriores con un 53.2 y 58. 9 respectivamente, siendo el total del porcentaje de votación en Delicias del 57.4% general.