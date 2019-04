Choca auto camión de maquila en carretera

Un auto compacto quedó destrozado al chocar la parte de tras de un camión que transportaba empleados de una maquinadora en un hecho que ocurrió en el tramo carretero de Meoqui a Chihuahua.

El percance carretero se presentó la mañana del pasado jueves sobre el carril de Sur a Norte a la altura de la empresa “Heineken”.

Se trata de un choque tipo alcance entre un auto de la marca Nissan, línea Tsuru, moldeo 1995, color café el cual impactó la parte trasera y quedó incrustado bajo el camión que trasportaba trabajadores de una empresa maquiladora.

De acuerdo a la información, el conductor de quien no se dio a conocer sus generales, no guardó la distancia de seguridad, lo que hizo que se chocara con la pesada unidad. Afortunadamente no hubo heridos.

Los trabajadores y los tripulantes del cauto compacto se llevaron tremendo susto. Al final, agente de la Policía Federal se hicieron cargo del percance que dejó daños materiales de aproximadamente 20 mil pesos.