Cinco consejos para comprar en línea de forma segura en el Buen Fin

Durante cuatro días, del 15 al 18 de noviembre, México celebrará el ya tradicional Buen Fin, un fin de semana de descuentos en múltiples tiendas pensado para reactivar la economía fomentando el consumo.

Para que tus compras en línea no sean objeto de fraude, aquí cinco recomendaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor para que puedas hacerlas de forma segura.

1. No utilices redes públicas

No uses computadoras de sitios como salas de internet públicas o de renta. Asimismo, no te conectes desde redes públicas o compartidas; la red informática debe ser de plena confianza. Esto ayudará a reducir los riesgos de interceptación online de tus datos bancarios.

2. Usa mecanismos de autenticación

Para mantener seguros tus datos bancarios en tus dispositivos, asegúrate de que cuenten con mecanismos de autenticación. La idea, además, es reducir al mínimo necesario los lugares donde tienes almacenada tu información para compras.

3. Verifica la URL de la tienda

Haz tus compras en sitios web conocidos con URL legítima. Por ejemplo, puedes asegurarte de que la página cuente con un certificado de seguridad, que aparece como un candado al lado de la barra de dirección del sitio. Dando clic en él puedes encontrar los detalles sobre la seguridad del certificado.

4. No instales software pirata

El software debe ser de tu absoluta confianza. Nunca instales uno pirata o de escasa reputación. Mantén actualizado el software de seguridad como antivirus, antimalware y firewalls, además de tu sistema operativo, tu navegador web y las aplicaciones de las tiendas para mejorar la experiencia de compra.

5. Guarda el comprobante de compra

Siempre es buena idea guardar los comprobantes que se generen de tu compra, por ejemplo el número de orden y de transacción. Si tu compra fue con un particular, es importante verificar sus datos personales.

Además de estos consejos, una opción que puedes investigar es contar con una tarjeta virtual que ofrecen algunos bancos y en la que su código de verificación (CVV) cambia en cada transacción, lo cual la hace temporal y de un solo uso.





