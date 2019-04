La buena voluntad de la comunidad de Julimes, hizo posible que Guadalupe Gaytán Rodríguez, madre soltera de un niño con capacidades diferentes, víctima de violencia familia, recibiera la primera operación de tres más que faltan para poder recobrar su vista, la cual fue perdiendo tras recibir una golpiza de manos de su ex pareja.

Guadalupe Gaytán Rodríguez agradece a todas las personas que las apoyaron con el boteo y otras actividades realizadas en el municipio, para que de esta forma pudiera realizarse unos estudios y a su vez operarse, pues era urgente.

La intervención quirúrgica se la realizaron en el ojo izquierdo y mejora satisfactoriamente, pero aún hace falta realizar otras tres que tienen un valor de 35 mil pesos.

Por ello pide ayuda a la ciudadanía para poder conseguir la cantidad restante porque debido a su condición no puede trabajar y su ex esposo, quien le provocó esa herida no ha querido responder, como se comprometió su familia en su momento.

Narró que el pasado 14 de enero en su casa en el municipio de Julimes, donde vivía con su ex pareja de nombre Melchor, la golpeó con un cinturón y con una hebilla le dio en el ojo y fue perdiendo la vista.

Desde entonces clama justicia a las autoridades, porque asegura que poco la han ayudado pese a lo delicado del caso, porque en menos de 15 días fue perdiendo la capacidad visual.

Ella pide justicia porque quiere que su presunto agresor pague lo que le hizo, dice que requiere de su salud para poder ayudar a su niño, que depende de ella y de su trabajo y en las condiciones que está no puede valerse por sí misma.

A todas las personas que deseen apoyar pueden comunicarse al número móvil (639)-110-30-32 y pueden hacer sus depósitos al número de cuenta 4915669377079668.