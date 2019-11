Colocan escultura en plaza de Saucillo

Con el fin de darle identidad a la comunidad de Saucillo, enaltecer nuestras costumbres y tradiciones, así como fortalecer nuestras actividades y embellecer nuestro municipio, fue instalada una segunda escultura en Saucillo, por parte del actual gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Aidé López De Anda; esta obra es del artista oriundo de la comunidad de el Gomeño Rafael Humberto Sáenz quien en esta ocasión creó a un hombre tomándose un descanso enfrente del reloj publico municipal degustando unos exquisitos tacos de birria.

Cuenta la historia que quien creó este típico platillo de Saucillo, fue Don Canuto Flores Vázquez, mejor conocido como “El señor de la birria”. Don Canuto en los años 50 S creó este manjar condimentándolo de una manera no usual para ese entonces, y a lo largo de los últimos años se ha continuado con esa tradición, pues la receta ha sido heredada generación tras generación, en la actualidad la “birria de Saucillo” es ampliamente conocida en la región y el estado y son varias las familias que viven de esta riquísima actividad, de ahí el lema “sí fuiste a Saucillo y no comiste birria, es como si no hubieras ido”.

Cabe mencionar que en los festejos del aniversario de Saucillo se develó una escultura denominada el trabajador del campo misma que se encuentra ubicada en la avenida Sexta y también creada por el mismo escultor saucillense.