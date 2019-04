Comienza Pascua, una tradición milenaria

Cada año los creyentes de la religión Judía y Cristiana se reúnen para celebrar diferentes hechos que marcaron la historia de cada una de las creencias, este año 2019 se celebraron simultáneamente el fin de semana.

Pascua en México es una de las fiestas religiosas más importantes. Esta conmemoración es una mezcla de rituales cristianos y tradiciones indígenas, basadas en las costumbres españolas traídas en la conquista y durante el proceso de evangelización. Como consecuencia, dichas festividades varían de acuerdo a la región o ciudad donde se realizan.

En todo México Semana Santa consiste en recordar la última semana de la vida de Cristo antes de su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección el Domingo de Pascua. Durante estos días, los creyentes participan recreando la Pasión de Cristo, desde la llegada de Jesús a Jerusalén hasta su crucifixión y resurrección; los involucrados de dicha representación se preparan por un año para interpretar cada uno de los personajes.

No obstante y a pesar de la similitud de las creencias, tanto cristianos, católicos, mormones e incluso seguidores de otras creencias lo celebran muy a su manera.

“En busca de los huevos”

En la ciudad de Delicias la familia Lares ha organizado por más de 10 años este evento, ya que en un rancho de la localidad se realiza con quienes deseen participar esta colorida tradición, el día de ayer se efectuó a las 4 de la tarde con decenas de personas presentes.

La coneja de pascua es una celebración que se originó en la antigua Babilonia, en donde se hacían ofrendas de pasteles para la “Reina del Cielo” Ishtar y ritos de fertilidad, reportó el blog La Sagrada Palabra.

Según la historia de Babilonia, la diosa bajó de la luna en un huevo gigante que cayó del cielo al río Éufrates y esto dio lugar a su nacimiento, y la gente la llamó Ishtar. Por esta razón, se utilizaban huevos pintados como ofrendas sagradas que conmemoraban este acontecimiento.





“Fraternidad Cristiana Universal”

La Fraternidad Cristiana Universal sí tiene esta celebración, sin embargo, no se realiza en las mismas fechas que la religión católica, ya que la crucifixión del Divino Maestro fue un día 28 de Marzo del año 33 de nuestro tiempo, y a partir de su nacimiento es como el mundo ha generalizado el tiempo, la cuenta de los días, meses y años. Así lo dio a conocer Candelario Mireles, líder de la fraternidad.

El guía relató: “Después de que el Espíritu del Divino Maestro, digamos se ‘desprendió’ de su cuerpo físico cuando fue crucificado. Ese fue el día Viernes por la tarde, su cuerpo fue guardado en una tumba cercana, en el mismo Monte de la Calavera; al 3er día los Discípulos fueron por su cuerpo para cambiarlo a la tumba del Rey David, su Papá en el plano físico, Jhosep, era descendiente del Rey David. Pero cuando llegaron a la tumba algunos de sus discípulos, se encontraba abierta y su cuerpo no estaba. Como ellos tenían su promesa, de que al 3er día Él Resucitaría, lo estuvieron esperando en una casa donde ellos se reunían cuando viajaban a Jerusalén”.





“Nosotros como masones celebramos el Equinoccio de primavera”: Masones

Para los masones, no se celebra la pascua, sino los cambios de estaciones, en este caso corresponde al equinoccio de primavera, fecha en la que se marca el cambio de estación invierno-primavera en nuestro hemisferio, la palabra equinoccio proviene del latín aequinoctium y significa «noche igual», indicando que tras el equinoccio la duración de la noche y el día será la misma. Esto se traducía en la antigüedad a un incremento de las horas productivas de los obreros, así lo dio a conocer Jesús Araujo, miembro Mason.

Declaró que ese es el día más largo donde el Poder de las Sombras tiene el reinado más corto. La luz vence a las tinieblas, la Naturaleza despierta y las plantas se cargan de energías ocultas y poderes sobrenaturales, mientras los masones celebramos la fiesta mayor de nuestro calendario.

A pesar de lo anterior dio a conocer que los masones son libres de celebrar cualquier culto y que no existe problema alguno, pues una cosa no está peleada con la otra, la masonería no es una religión pues se define a sí misma como adogmática, dejando libertad a sus miembros de profesar la que cada uno decida o ninguna.