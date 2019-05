Consumen agua contaminada en la Ex Hacienda

MEZCLAN AGUAS NEGRAS CON AGUA POTABLE; 15 NIÑOS EN RIESGO

A pesar de que autoridades de la JMAS de Rosales desconocen este caso, más de 15 menores de edad han presentado problemas gastrointestinales al consumir agua residual, esto tras la reparación de una tubería que mezcló la potable con la contaminada.

Vecinos de la comunidad de la Ex Hacienda refirieron que el vital líquido sale de las llaves con color verdoso y olores fétidos, por lo que Coespris procederá a realizar unas muestras a las tomas para detectar alguna irregularidad, resultados que estarán listos hasta dentro de 5 días, por lo tanto se recomienda abstenerse de consumir agua de la red hasta entonces.

La situación surgió luego de una reparación en las calles de la comunidad de Rosales, donde al arreglar una tubería de la red general aparentemente se mezcló con aguas negras y fue lo que abasteció por varios días a los hogares.

Principalmente los menores de edad fueron los que más daños tuvieron, así lo aseguraron amas de casa de esta zona, “Desde hace varios días el agua ha estado saliendo en color verde y con olor insoportable, yo me di cuenta cuando uno de mis hijos se sirvió agua y me comentó que sabía mal, así que le pedí que la tirara, desde entonces me percaté de esta situación”, dijo.

Es importante recalcar que la causa de estas enfermedades no se ha confirmado ni descartado por las autoridades competentes, sobre si es a consecuencia del consumo de agua contaminada.

Al respecto, autoridades de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, a través de la gerencia de Evidencia y Manejo de riesgos, informó que derivada de una denuncia ciudadana en la Ex Hacienda del municipio de Rosales, se acudió desde temprano a recoger muestras de agua a las tomas domiciliarias del sector, a fin de corroborar las condiciones en las que se encuentra la que corre por la red general.

Alejandra Carlos Aguirre, gerente de Evidencia, indicó que no existe una situación de alerta hecha por la Jurisdicción Sanitaria número uno, derivada por brote de enfermedades e infecciones.

Se dio un acercamiento con los organismos operadores de agua y la Junta de Agua de Rosales para dar atención al caso; lo que sí se corroboró es la ausencia de cloro en la red, por lo que se dio vista a las autoridades municipales para que subsanaran dicha irregularidad.

Mientras tanto el laboratorio de salud pública tardará al menos cinco días para entregar los resultados de las muestras, por ello es importante recomendar a la población que evite el consumo de agua de la red para evitar cualquier riesgo, así como poner en práctica la desinfección intra domiciliaria con cloro o plata coloidal.