Por la mañana

“¿A qué maestros quieren de vuelta? A los que a ellos les convienen”, estas palabras fueron dichas por la maestra Edith Herrera Talavera, quien fuera echada de la Escuela de Enfermería de Delicias, el día de ayer en punto de las 11:30 de la mañana.

Fue a las 10 de la mañana, hora en que la docente, que imparte los módulos de Legislación e Informática, llegó a la institución para realizar sus labores, las cuales no pudo desarrollar por el bloqueo de aproximadamente 25 alumnos, que sin razón aparente le decían “Edith, no te queremos aquí, mejor vete y deja de rebajarte".

Entre burlas de los alumnos y alumnas de la institución, quienes mostraban a la prensa audios y screenshots de las pláticas personales con “Edith”, como era llamada, lograron sacar de las instalaciones de enfermería a quien fungiera como maestra durante medio año.

¿La razón? No estar de acuerdo con la huelga en contra de la presidenta de la Asociación de Padres de Familia Rosalba Baeza, quien de manera informal y sin presencia de notario público fuera destituida por padres, alumnos, docentes y directivos de la Institución, según información de la misma profesora, quien se notaba temerosa por la actitud de los alumnos.

“Es una manifestación que está manipulada por la directiva de aquí y lo que es el Consejo Técnico, porque hay maestros que entraron al salón a dar instrucciones… algunos profesores han sido amenazados y yo también tengo amenazas de los alumnos, donde me dicen que no me debo presentar y que me abstenga de dar mi opinión, si no quiero que hablen mal de mí”, comentó varias veces la joven maestra, quien recibiera burlas por parte de los estudiantes, que en ningún momento mostraron respeto hacia ella.

Luego de estos hechos los alumnos preguntaban a los reporteros presentes: “Pero neta ¿Ustedes qué opinan sobre una mujer, maestra, que invita a sus alumnos a pistiar en horas de servicio?”, el silencio prevaleció por unos minutos, solamente se escuchaba el abrir y cerrar de las rejas.

Después de la discusión llamó a uno de los “jefes” para dar a conocer la situación, quien le sugirió acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, así lo hizo y se retiró, al igual que los medios de comunicación.

Más tarde…

En punto de las 2 de la tarde, la presidenta de la Asociación de Padres de Familia se presentó en el plantel, acompañada de elementos de Seguridad Pública Municipal, esto por miedo a represalias y por los comentarios que anteriormente habían sido enviados como amenaza; “Ya me habían amenazado por medio de whats app”, declaró.

Ahí y después de preguntar por la directora al menos 5 veces, Rosalba Baeza se dio por vencida y por medio del alumnado dio a conocer de manera concreta y tajante, que destituía de sus funciones a Velia Gardea Montes, “Si no quiere recibirme personalmente, por medio de ustedes despido verbalmente a la directora”, dijo Baeza. Ante esto las y los jóvenes decían entre risas: “Mira que una madre de familia despida a una directora ¿dónde se ha visto?”.

Posterior a ello, parecía que la situación daría un giro, pues salieron de las instalaciones el nuevo presidente electo y la tesorera; Guadalupe Cárdenas y Liliana Villanueva a quienes Rosalba preguntó: “¿Profes, por qué no me dejan entrar? Usted dígame, que es el presidente, ¿O no?”, a lo que Guadalupe respondió: “Pues no soy presidente oficial” y se fue sin más.

El ambiente estaba intenso, incluso el clima pues se soltó el viento fuerte y el sol a su máximo esplendor, mientras tanto los estudiantes se burlaban detrás de la reja, así duraron poco más de una hora, hasta que la presidenta decidió irse y dejar las cosas así, señalando que había perdido ya muchas horas de trabajo por este tipo de altercados.

Se subió a su auto y aún detrás de la reja los alumnos de la institución gritaban: “La del carro rojo está mal estacionada, múltenla”, refiriéndose al auto de la mencionada.

Ya sin más qué hacer decidió irse sin antes agradecer a los elementos policiacos y a la prensa, arrancó su auto, le dio vuelta al camellón y se paró nuevamente enfrente de las instalaciones, ubicadas en la avenida Agricultura; los alumnos se reían y veían como la afectada dirigía sus últimas palabras a uno de los policías, al parecer le dijo de futuras acciones, eso no se alcanzó a escuchar.

Minutos después, de nuevo arrancó el auto y se fue del lugar, los policías, reporteros y algunas personas que se colocaron como espectadores, se quedaron por un minuto más a la expectativa, pero sin más el evento terminó y en las rejas continuaron los estudiantes platicando y riendo de la situación.