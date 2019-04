Cumple 48 horas tomada escuela de la Campesina

Cumple 48 horas la manifestación para expulsar a la directora de la primaria Agustín Melgar realizada por padres de familia y 8 de los 12 docentes, que no desistirán hasta tener en sus manos el documento donde prohibirán a Rosa Linda Domínguez acercarse al plantel.

Son más de 50 madres de familia las que han estado encabezando esta toma de escuela en compañía de los docentes, quienes han solicitado a las autoridades educativas que sean cambiados de plantel, por no aguantar más este ambiente laboral hostil y pesado.

Dadas las afectaciones que han sufrido tanto alumnos como el personal docente, aseguraron las afectadas no desistir de esta acción, hasta tener en su poder el documento donde se prohíba el regreso de la máxima autoridad de la primaria.

“La directora no podrá acercarse a la escuela hasta que se esclarezca el caso, porque entró a Jurídico; nosotros estamos en la apertura de volver a abrir la escuela siempre y cuando no se presente, antes no, así pasen más días aquí seguiremos”, aseguró la madre de familia.

Es importante mencionar que el Departamento Jurídico y el SNTE acudieron la mañana de ayer a estas instalaciones, para charlar con las manifestantes con el fin de llegar a un común acuerdo, pensando principalmente en las necesidades académicas de los niños; la reunión fue a las 7:30 de la mañana.

En esta junta se llegó a la conclusión de formular el documento donde se puedan amparar para prohibir la entrada de Rosa Linda Domínguez y más porque las autoridades educativas no conocían las inconformidades, ya que la directora jamás se los hacía saber.

Finalmente, se dio a conocer que la principal implicada, la directora, continuó sin hacerse presente, oponiéndose al diálogo.