Debuta hoy Monterrey en Mundial de Clubes

Doha, Qatar.- Hoy es el día, Rayados.

Estaba marcado en el calendario desde el primero de mayo que ganaron la Liga de Campeones de la Concacaf. Hoy es el debut en el Mundial de Clubes.

Luego de estar en Japón, también por Marruecos, esta mañana, tiempo de Monterrey, los albiazules iniciarán su cuarta participación en el torneo con ganas de hacer historia en Qatar.

Por tercera ocasión abrirán el Mundial de Clubes contra el anfitrión. Esta vez será ante el Al Sadd en el estadio Jassim Bin Hamad.

En las dos anteriores la historia terminó en decepción. En el 2011, el Monterrey cayó en el primer partido ante el Kashiwa Reysol y en el 2013 fue eliminado por el Raja Casablanca.

Sin embargo, los Rayados nunca habían llegado en tan buena forma a la cita mundialista y eso hace pensar en que algo distinto puede pasar en el Medio Oriente.

Ni siquiera en el 2012, cuando alcanzaron el podio en tercer lugar, se les veía así de fuertes.

El Monterrey ha tenido un ascenso vertiginoso en las últimas semanas, en las que se ha mantenido invicto a lo largo de 11 partidos completos entre Liga, Liguilla y Copa.

No sólo clasificó a la Liguilla embalado, sino que ahí eliminó al Santos y al Necaxa para instalarse a la Final del Torneo Apertura 2019 que disputará contra el América a fin de año.

Para nadie ha pasado desapercibido el momento que vive el equipo que dirige Antonio Mohamed, que se meterá a la casa del Al Sadd con la etiqueta de favorito.

Aunque la noticia de la lesión de Vincent Janssen provocó pena por el holandés, no parece disminuir mucho las posibilidades del Monterrey, al estar listo Rogelio Funes Mori.

Y aunque la baja de Celso Ortiz es sensible, el escenario no cambia mucho para los regios.

Puede pesar más en el anfitrión el desgaste que han tenido algunos de sus jugadores en las últimas semanas al participar con Qatar en la Copa del Golfo y haber jugado 120 minutos apenas hace tres días contra el Hieneghene Sport.

No sólo por ser de distintas partes del mundo, el partido supone un choque de estilos. El futbol directo de los Rayados contra un Al Sadd que intenta organizar desde el fondo cada ataque, aunque falta ver si ambos respetan sus estilos ante los ojos del mundo.

Estos partidos pueden sacar lo mejor o lo peor de cada equipo. Los Rayados lo han vivido en otros años y algo parecido le sucedió al anfitrión en su primer partido de este torneo.

Eso ya es parte del pasado. Hoy el Monterrey tiene la oportunidad de escribir nueva historia.

Llegó la hora para los Rayados de dar el salto a un mayor escenario. El Liverpool espera en las Semifinales. El Monterrey sale hoy a ganar el derecho a jugar con el campeón de Europa y a seguir soñando.

LAS FRASES

Antonio Mohamed

Técnico de Rayados

"Para jugar con Liverpool tenemos que ganar mañana (hoy), si no no hay Liverpool".





Xavi Hernández

Técnico del Al Sadd

"El Monterrey me parece un gran equipo, tanto en defensa como en ataque".

ASÍ JUGARÍA RAYADOS

Marcelo Barovero

Stefan Medina

César Montes

Nicolás Sánchez

Leonel Vangioni

Jonathan González

Carlos Rodríguez

Jesús Gallardo

Rodolfo Pizarro

Dolan Pabon

Rogelio Funes Mori