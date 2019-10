Denuncian abuso en Asociación de Tenis de Mesa

Madre de familia de jugadora que quiere cambiar de club se inconformó por los 25 mil pesos que le quiere cobrar la Academia Cagigal, según decisión en la reunión del Comité de Honor y Justicia de la Asociación de Tenis de Mesa, encabezada por su presidenta María del Carmen Pérez Valles.

El nombre de la jugadora es Alondra Serrano Puebla, quien según su mamá Arleth Puebla, decidió salirse del Cajigal y sumarse a los entrenamientos del Club Talentos que trabaja en el Polideportivo Bicentenario.

La madre de la afectada al respecto manifestó: “Estoy inconforme porque según el Reglamento, por cambiarse de club no hay sanción y de principio me hicieron creer que era una sanción de uno a dos años, mi abogado me dice que esto no aplica cuando es del mismo municipio, sin embargo, hasta que pague el deportista el adeudo se puede de dar de baja y estuve de acuerdo, para mi sorpresa este lunes me dieron a conocer que era de 25 mil pesos lo que se le debe a Cajigal, por 4 años de entrenamiento, cantidad que se me hace excesiva”.

“A mi este club nunca me notificó que se le debiera algo, al contrario se le permitió jugar en las fases municipales y estatales, se me hace que esto rebasa el ámbito legal desde que mi hija decidió cambiarse al Polideportivo”.

María del Carmen Pérez, presidenta de la Asociación Estatal al cuestionarle sobre este asunto respondió: “Todo inició cuando la deportista se fue a entrenar al Club Talentos, no hubo ninguna comunicación del presidente de este club al presidente de Cagigal, que es Raúl Martínez, después fue la mamá de la jugadora, a la que se le indicó que no se le podía dar la baja hasta enero, pues en este año está registrada en el Renave con Cagigal y no puede participar en el selectivo estatal hasta el próximo año, situación que no acató y en el primer selectivo se presentó con el Club Talentos”.

“En la asamblea extraordinaria del 28 de septiembre, el Comité de Honor y Justicia, integrado por directivos de varias ciudades y yo como presidenta de la asociación, aunque la mamá no quería que yo estuviera, se determinó que el entrenador Raúl Martínez pusiera la cantidad que en una semana se le dio a conocer que fue de 25 mil pesos por los 4 años en la que estuvo, tomando en cuenta el pago de entrenadores de ese periodo”.

Con la versión de las 2 partes, hoy sábado en el Segundo Selectivo que se realizará en Chihuahua capital, la madre y deportista inconformes acudirán al evento para solicitar se le permita participar.