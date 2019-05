Denuncian contaminación en el Río Conchos

Mediante una denuncia ciudadana, habitantes del Seccional minero de La Perla hicieron un llamado a las autoridades municipales, para que pongan orden en el servicio de limpieza.

De acuerdo a la información proporcionada por ellos, refirieron que se tienen ya varios días sin la recolección de la basura tanto en espacios públicos como en domicilios del Seccional.

Afirmó que el camión que ellos tienen ahí en La Perla se encuentra descompuesto y es muy común que ocurra esto, mientras que los recolectores del municipio de Camargo no han ido en los últimos días.

Denunciaron además que al presidente seccional Tino Chávez, no lo localizan en la comunidad para poner la queja.

“El camión recolector de la basura de aquí se mantiene descompuesto.... y recoge los desechos 1 vez por semana, pero hace tiempo que no pasa, y tampoco viene el camión de Camargo. El señor presidente seccional no se deja ver por ningún lado, cómo poder darle la queja a él.... nunca está en la presidencia, y pues no nos queda sólo que esperar o tener que quemar la basura”, cita la denuncia.