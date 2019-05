Desalojan a mujer de su vivienda en Cielo Vista

En medio de una crisis nerviosa la señora, Ana Valdez, presencio el desalojo de lo que ha sido su casa durante once años. Este jueves una movilización de elementos policíacos, camión de mudanza y el llanto desconsolado de la habitante de la casa marcada con el número 245 de la avenida Hidalgo, alertó a los vecinos del fraccionamiento cielo vista de que algo estaba pasando.





“Creí que estaban tirando mi casa, llegó la policía golpeando la puerta y las ventanas, cuando abril la puerta una licenciada me pidió entrar y en ese momento me agarraron entre varios policías y me retiraron de la puerta de mi casa”, narra en medio de una crisis de nervios, la mujer que se encontraba al interior del domicilio.





Al lugar arribaron agentes de Seguridad Publica de Delicias, el ministerio público y el actuario, llegaron por la mañana del pasado jueves a primeras horas de la mañana para dar cumplimiento a una orden de desalojo emitida por un juez.





Varios vecinos tomaron fotos y grabaron los hechos que a sus ojos parecía injusto, la mujer desalojada explicó que se trata de un conflicto entre familiares pues un concuño le vendió la casa y hace años le pago 100 mil pesos y más cantidades de las cuales tiene los recibos de pago.

La información fue corroborada también por parte de seguridad pública en donde se les solicito participar en dicha diligencia instruida por un juez. En este caso los elementos estuvieron presentes para que el desalojo de la vivienda fuera desalojada bajo el orden público.

Muebles y posesiones de, Ana Valdez, fueron puestos en la calle al momento que un camión de mudanza realizo el traslado de los bienes a un domicilio indicado por la misma afectada.