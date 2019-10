Desciende temperatura a 2 grados centígrados

Hasta dos grados Celsius bajó la temperatura en la ciudad, esto a las cuatro de la mañana, mientras que para la seis el termómetro marcaba los seis grados. No se reportó ausentismo escolar, mientras que en algunos expendios gaseros sí se percibió aumento en la demanda por parte de ciudadanos sorprendidos por el clima.

Según información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las estaciones climatológicas reportaron una baja en la temperatura muy considerable, siendo la de Delicias la más gélida, al marcar un ambiente de seis grados Celsius, sin embargo, según el aparato, a las cuatro de la mañana fue de solo dos grados, mientras que la máxima en el lapso de 24 horas fue de 17.

En la presa Boquilla la mínima fue de siete grados y la máxima de 29, mientras que en la Madero la mínima fue de seis grados y máxima de 27. En cuanto al nivel de almacenamiento la primera está al 66.21% y la segunda se mantiene al 94.14 %.

En las empresas que venden gas, se pudo observar la presencia de ciudadanos adquiriendo el combustible, lo cual hasta el momento no se presentaba pues no había hecho frío, y compartieron algunos consumidores, que lo principal era tener agua caliente para bañarse, pues el clima se prestaba a la fecha como para no usar el bóiler, pero con estas temperaturas definitivamente es imprescindible para muchos, así mismo para abastecerse en la cocina, pues se comenzarán a preparar más continuamente el café o los atoles calientes.

Por otra parte, no se presentó algún caso de indigentes o personas que hayan sufrido el frío en la madrugada con alguna consecuencia; Patricio Barrera, jefe de Protección Civil, dijo que el viento que fue de entre 15 y 17 kilómetros por hora, generó sensaciones térmicas más frías de lo que la temperatura marcó, continuará para este sábado posiblemente una mínima de ocho grados, por lo que se recomendó arroparse bien, consumir bastantes líquidos y cuidar mucho a los niños, sobre todo los de guarderías.