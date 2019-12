Desconoce PFP número de camiones “pirata”

Denominado Operativo Radar, es la estrategia implementada por la Policía Federal a todo tipo de vehículo, incluyendo en ellos a los de empresas “piratas”. “Desconocemos cuántos operen en la ciudad ya que eso se coordina a nivel estatal, sin embargo, verificamos velocidad, pasaje y sobrecarga”, aseguró Adrián Castro Mendoza, inspector.

El entrevistado comentó, que no se tienen localizadas las empresas que suelen trabajar de manera clandestina haciendo viajes a diferentes destinos, conocidas comúnmente como piratas, ya que refirió que dicho censo se lleva en la capital del estado. “Los demás tipos de transporte se verifican por igual, a manera de que todo aquel conductor que vaya a exceso de velocidad se le sancione, de primera vista nos aseguramos que se respeten las señales de tránsito y ya posterior a ello comprobamos que la manera de operar sea la correcta”, dijo.

Aseguró que el hecho de llevar un censo no es competencia directa de la estación que se ubica en la ciudad de Delicias, en la carretera que conduce al municipio de Saucillo, pero reiteró a paisanos y ciudadanos que estarán implementando el operativo cinturón, mismo que ha traído resultados positivos, al generar conciencia de que se utilice esta medida de seguridad y no se use el celular mientras se conduce.