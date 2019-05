Desertan 35 por ciento de estudiantes de etnia tarahumaras

El 35 por ciento de las alumnas indígenas que cursaban la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria en la escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, ha desertado de sus estudios en el transcurso de dos años.

Quedan 21 alumnas de la etnia tarahumara preparándose en la escuela Normal de Saucillo, han desertado 11 en dos años, debido a que pueden más sus costumbres y esto sucede en el primer semestre de la carrera, dijo Manuela Valles Ornelas, directora del plantel en mención.

El motivo más fuerte es el hecho de que van a su lugar de origen y ya no vuelven por diferentes motivos, “recordemos que sus tradiciones son especiales y en ocasiones la misma familia ya no permite el regreso de las jovencitas, pero en particular este fenómeno se da generalmente cuando cursan el primer semestre, ya cuando pasan a los siguientes van creando el sentido de pertenencia con la escuela”, dijo la entrevistada.

Una de las ventajas que se tienen con las alumnas de origen indígena es que son formadas para atender tanto a niños de su raza o en su caso si quieren dar clases en una escuela de la zona urbana lo pueden hacer, “ellas se toman como maestras con la característica de educar en el idioma español o en el de su raza indígena”, lo que tiene un gran valor.

En este momento quedan 21 de las 32 alumnas que se tenían y cerrarán el ciclo escolar 2019 de manera correcta y ya dentro de poco tiempo se abrirá la convocatoria para la solicitud de fichas para el ciclo escolar 2019-2020, se dio a conocer por parte de la directora, sin que se diera a conocer la fecha exacta.