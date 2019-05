Desfilan tres contingentes por el Día del Trabajo

Una confrontación entre los líderes del sindicato de la CTM y militantes de Morena se suscitó ayer por entorpecer el desarrollo del desfile del 1° de Mayo, Día del Trabajo, “Ustedes no avanzan y ya nos desesperamos”, “Les pesa que nosotros ya tenemos el poder”, “No son maneras de querer realizar un recorrido”, se escuchó entre los dimes y diretes de Cristóbal García y militantes de Morena.

Un total de 3 desfiles simultáneos se desarrollaron ayer partiendo todos de la Plaza Carranza en punto de las 10 de la mañana, sin embargo, se presentó un percance entre dos de ellos, ya que los morenistas se atravesaron por donde los demás sindicatos ya estaban formados.

Solicitaron incluso mover las unidades de Vialidad para poder pasar primero que los de la CTM, lo que causó la inconformidad de Cristóbal García, así que arribó hacia ellos: “les pedimos que se incorporen por una vía alterna, no se vale que vengan a crear conflicto”, mencionó mientras que los demás reclamaron: “Ahora sí somos gobierno”.

Finalmente las unidades de Vialidad fueron retiradas, para que este contingente pudiera pasar primero que los que ya se encontraban formados.

DESARROLLO DEL DESFILE CTM

Un total de 13 agrupaciones conformados por 2 mil 500 personas, iniciaron su recorrido en la plaza Carranza y caminaron por las principales calles de la ciudad hasta culminar en la plaza del Santuario.

Durante la caminata, fueron reclamando entre otras cosas, las iniciativas creadas por el Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador así como el mal servicio del IMSS, alegando que lo que antes representaba un privilegio por contar con servicio de seguridad social, actualmente es una desventaja por ser ineficiente para los derechohabientes y sus familias.

Otra de las peticiones a las autoridades competentes en este Día del Trabajo, fueron los altos descuentos que realizan por el crédito del Infonavit, que han perjudicado a las familias por descontar casi la totalidad de sus cheques semanales o mensuales representando una preocupación utilizar esta prestación.

También se dialogó acerca de la desventaja que representa para los taxistas el que el Gobierno permita ingresar al servicio las plataformas digitales, ya que a diferencia de los conductores de vehículos de alquiler sindicalizados, no pagan absolutamente nada por prestar este trabajo.

DESARROLLO DESFILE MORENA

Por otra ruta alterna, los militantes de Morena abogaron por las propuestas del nuevo Gobierno Federal, asegurando que vendrán a repercutir favorablemente en los trabajadores, “Queremos garantizar que nuestro presidente mejorará las prestaciones y las garantías de la clase obrera, lucharemos hasta lograr una sociedad más democrática, justa, combatiendo privilegios a personas que sólo los obtienen por tener una mejor posición económica”, se mencionaba en la bocina.

En torno a la discusión que se presenció al inicio, los simpatizantes encabezados por Nora Agüeros no quisieron dialogar sobre ello, únicamente hicieron hincapié que están para luchar por los derechos de la parte más importante de una empresa, los trabajadores y que abogarán por las acciones que López Obrador busca implementar para mejorar la sociedad.

DESARROLLO DEL DESFILE DEL SINDICATO DE TELEFONISTAS

Finalmente, por su lado, un grupo no mayor a 50 personas conformado por el Sindicato de Telefonistas, partieron de la plaza Carranza concluyendo en la plaza Benito Juárez, del cual, mencionó Ricardo Calderón, secretario general que esta organización, decidieron no intervenir en el otro desfile por ser un sindicato diferente, “No estamos peleados con ningún partido, sólo consideramos que era más conveniente hacerlo de manera independiente”.

En algunas de las pancartas que mostraron los diferentes gremios se apreciaban leyendas como: “Demandamos empleos mejor pagados y que no perjudiquen el medio ambiente”, Alpura; “Sí a la evaluación formativa, No a la evaluación punitiva”; “Pueblo y maestros no somos esclavos de los empresarios”, Morena; “Fuera del IMSS por prepotente doctora Elizabeth Ramos”, Alpura.