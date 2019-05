Despiden a mujeres embarazadas

El 91% de los casos de acoso y violencia laboral no son denunciados, es necesario hablar y no quedarse calladas, indicó, Eva Gabriela Tena Ramírez, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de Delicias, quien confirmó que durante el 2018 se presentaron al menos 12 situaciones de despido a mujeres embarazadas.





La titular de la JLCA, dijo que lamentablemente estas cifras muestran que no todos los hechos son denunciados, en particular en el 2018 fueron conocidos solo 12 casos de mujeres despedidas por estar embarazadas, considerándose violencia de género.





De las denuncias que se presentaron en la Procuraduría del Trabajo y Previsión Social, once llegaron a un acuerdo de conciliación, mientras que uno de ellos no se logró concertar por lo que se fueron a juicio, mismo que no ha concluido hasta el momento, explicó Tena Ramírez.





A través de la Procuraduría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría del Trabajo, implementa campañas de manera continua tanto para la prevención como la atención de estos casos. Una de estas es denominada “cuéntalo, tu voz importa”, con la cual se pretende que las víctimas se animen a manifestar esta situación.





Es necesario que cualquier acción que haga sentir incomodo o incomoda a un trabajador o una trabajadora, sea denunciada ante esta dependencia, el procedimiento es sencillo, se les asesora y se les llama a los involucrados.





La titular de la Junta Local, hizo un llamado a las mujeres y hombres que se encuentran dudando, si están sufriendo algún tipo de violencia laboral a que asistan al área de Previsión Social, ubicada en el edificio Lerdo de Tejada, con el objetivo de ser orientado y enterarse qué puede hacer en el caso particular.